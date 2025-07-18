Лікарняні та декретні для працівників — що змінилося влітку

Лікар у кабінеті з планшетом. Фото: Freepik

В Україні з 18 липня 2025 року змінився розрахунок середньої заробітної плати для лікарняних та декретних виплат працівникам. Зокрема, усунено дискримінаційні моменти у визначенні розміру страхових виплат щодо добровільно застрахованих осіб.

Це передбачено в урядовій постанові №837.

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Проблема в розрахункових періодах для визначення розміру виплат

Відповідна постанова "Про внесення змін щодо загальнообов’язкового державного соцстрахування до деяких постанов КМУ" набула чинності.



Згідно з нею, уряд змінив сам механізм розрахунку рівня середньоденного доходу для працівників для того, щоб розмір виплат відповідав принципам справедливості та був співмірний із сумами сплачених внесків. Також оновили правила розрахунку для гіг–спеціалістів та громадян, які не могли працювати через поважні причини.

Зокрема, повернули норми, що втратили чинність з 1 січня 2023 року. Відповідно до них, місяці розрахункового часу, коли людина не працювала через поважні причини протягом календарного місяця, будуть виключені. Як приклад: якщо працівник мав відпустку за власний рахунок весь місяць, окрім вихідних днів, то весь цей час будуть виключати із розрахункового періоду. Однак, якщо буде нараховано якусь додаткову виплату, з якої сплачувався ЄСВ (зокрема, премія), то її теж не візьмуть для визначення розміру лікарняних та декретних.

Зміни для працівників та гіг-спеціалістів резидента "Дія Сіті" та добровільно застрахованих осіб

Щодо змін для працівників та гіг-спеціалістів резидента "Дія Сіті", то будуть застосувати максимальні обмеження за лікарняними та декретними по-новому.

Раніше сума допомоги не повинна була перевищувати розміру заробітної плати таких працівників, з якої сплачені страхові внески. То нині пропонують додати: щоб обмеження обчислювалися шляхом ділення розміру доходу, з якого сплачений ЄСВ на середньомісячне число календарних днів (30,44) з множенням частки на число днів тимчасової непрацездатності.

Щодо добровільно застрахованих осіб, то зараз, якщо тимчасова непрацездатність настала раніше, ніж через 12 календарних місяців з дати укладення договору про добровільну участь, лікарняні розраховували шляхом ділення сум, з яких було сплачено ЄСВ за менший період, ніж 12 місяців, на число днів за рік (365 або 366), що зменшувало розмір лікарняних та декретних.

Тому новий механізм розрахунку буде застосовуватися, як і для простих найманих робітників. Якщо час дії договору про добровільну участь у страхуванні до дати хвороби буде менший ніж 12 місяців, то розрахунок проводитимуть з доходу за повні календарні місяці. Тобто визначення розміру будуть проводити більш справедливо.

Нагадаємо, що українцям виплату з тимчасової непрацездатності нараховують залежно від обсягу стажу та зарплати. Відомо, хто у 2025 році має право на виплату у 100% зарплатні.

Також ми розповідали про особливості виплат з тимчасової непрацездатності, якщо настала у період випробувального терміну. За даними ПФУ, він має оплачуватися в установленому законом порядку.