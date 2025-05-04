Як оплачують лікарняний працівнику на випробувальному терміні — у ПФУ пояснили

Лікарка переглядає медичний журнал. Фото: УНІАН

Людина, яка щойно влаштувалася на нову роботу, не застрахована від раптової хвороби. Звичайний співробітник, якщо захворіє, може взяти лікарняний у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, однак новачки на підприємстві часто не знають, що їм робити.

Тож у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи оплатять лікарняний людині, яка з інфарктом потрапила до лікарні під час випробувального терміну на роботі.

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Так, одна з громадянок звернулася до ПФУ з проханням пояснити, чи оплатять їй лікарняний, якщо вона під час іспитового терміну на роботі потрапила до лікарні через інфаркт.

"Влаштувалась на роботу, під час випробувального строку в мене стався інфаркт, потрапила в лікарню. Чи оплатять мені лікарняний?" — йдеться у повідомленні.

У Пенсійному фонді зауважили, що відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи. Це стосується й випробувального терміну.

"Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується страхувальником в установленому порядку", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

З квітня 2025 року українці, які працюють на двох роботах, можуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% одночасно за основним місцем роботи та сумісництвом. Щоби виплати нарахували, громадянам потрібно оформити електронний чи паперовий листок непрацездатності. А копію листка має підписати керівник на основній роботі.

Нагадаємо, що українкам виплачують фінансову допомогу під час вагітності та пологів. Сума виплат залежить від середньої зарплати та страхового стажу працівниці.

Також ми розповідали, чому деяким громадянам можуть не нараховувати лікарняні. Для відмови в нарахуваннях є різні підстави.