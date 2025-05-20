Лікарняні у 2025 році — як розмір залежить від страхового стажу працівника

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують працівникам залежно від кількості страхового стажу. Відомо, як на розмір лікарняного впливає стаж у 2025 році.

Це прописано у статті 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

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Як розмір лікарняного залежить від стажу у 2025 році

Відповідно до правил, розмір допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим громадянам становить:

за наявності страхового стажу до трьох років — 50% середньої заробітної плати;

за наявності стажу від трьох до п'яти років — 60% зарплати;

за наявності стажу від п'яти до восьми років — 70% зарплати;

за наявності стажу понад вісім років — 100% зарплати.

Окрім того, 100% заробітної плати мають виплачувати для:

першої-третьої категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

одного з батьків, якщо доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС;

ветеранів війни, які постраждали під час Революції Гідності та рідним загиблих ветеранів війни, а також загиблих захисників;

осіб, які відносяться до жертв нацистських переслідувань;

донорів, у яких є право на пільги;

осіб, реабілітованих відповідно до закону №962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" від 17 квітня 1991 року.

Водночас, працівникам або гіг-спеціалістам резидентам "Дія Сіті" лікарняні мають оплачуватися в розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески, незалежно від стажу.

Ліміти на суму допомоги за лікарняним та інші нюанси

Сума допомоги за лікарняним за місяць не має перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески.

Застраховані особи, які упродовж року перед хворобою отримали страховий стаж менш ніж пів року, отримають виплати, які визначать на основі зарплати, з якої вираховують страхові внески:

допомогу з тимчасової непрацездатності — не більш ніж розмір фіндопомоги, обчислений із мінімальної зарплати;

допомогу з вагітності та пологів — не більш ніж розмір допомоги, обчислений із двократного розміру "мінімалки".

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