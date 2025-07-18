Больничные и декретные для работников — что изменилось летом

Врач в кабинете с планшетом. Фото: Freepik

В Украине с 18 июля 2025 года изменился расчет средней заработной платы для больничных и декретных выплат работникам. В частности, устранены дискриминационные моменты в определении размера страховых выплат в отношении добровольно застрахованных лиц.

Это предусмотрено в правительственном постановлении №837.

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Соответствующее постановление "О внесении изменений относительно общеобязательного государственного соцстрахования в некоторые постановления КМУ" вступило в силу.



Согласно ему, правительство изменило сам механизм расчета уровня среднедневного дохода для работников для того, чтобы размер выплат соответствовал принципам справедливости и был соразмерен с суммами уплаченных взносов. Также обновили правила расчета для гиг-специалистов и граждан, которые не могли работать по уважительным причинам.

В частности, вернули нормы, утратившие силу с 1 января 2023 года. Согласно им, месяцы расчетного времени, когда человек не работал по уважительным причинам в течение календарного месяца будут исключены. Как пример: если работник имел отпуск за свой счет весь месяц, кроме выходных дней, то все это время будут исключать из расчетного периода. Однако, если будет начислена какая-то дополнительная выплата, с которой уплачивался ЕСВ (в частности, премия), то ее тоже не возьмут для определения размера больничных и декретных.

Изменения для работников и гиг-специалистов резидента "Дія Сити" и добровольно застрахованных лиц

Что касается изменений для работников и гиг-специалистов резидента "Дія Сити", то будут применены максимальные ограничения по больничным и декретным по-новому.

Ранее сумма пособия не должна была превышать размера заработной платы таких работников, с которой уплачены страховые взносы. То сейчас предлагают добавить: чтобы ограничения исчислялись путем деления размера дохода, с которого уплачен ЕСВ на среднемесячное число календарных дней (30,44) с умножением доли на число дней временной нетрудоспособности.

Что касается добровольно застрахованных лиц, то сейчас, если временная нетрудоспособность наступила раньше, чем через 12 календарных месяцев с даты заключения договора о добровольном участии, больничные рассчитывали путем деления сумм, с которых был уплачен ЕСВ за меньший период, чем 12 месяцев, на число дней за год (365 или 366), что уменьшало размер больничных и декретных.

Поэтому новый механизм расчета будет применяться, как и для простых наемных работников. Если время действия договора о добровольном участии в страховании до даты болезни будет меньше 12 месяцев, то расчет будут проводить из дохода за полные календарные месяцы. То есть определение размера будут проводить более справедливо.

Напомним, что украинцам выплату по временной нетрудоспособности начисляют в зависимости от объема стажа и зарплаты. Известно, кто в 2025 году имеет право на выплату в 100% зарплаты.

Также мы рассказывали об особенностях выплат по временной нетрудоспособности, если наступила в период испытательного срока. По данным ПФУ, он должен оплачиваться в установленном законом порядке.