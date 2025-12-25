Лікарняні для працівників хочуть виплачувати по-новому — що пропонує Кабмін

Лікар в кабінеті. Фото: Freepik

В українському уряді пропонують змінити законодавство у питанні соцстрахування, що гарантує допомогу з тимчасової непрацездатності учасникам бойових дій (УБД) та громадянам з інвалідністю, отриманої внаслідок війни. Вже напрацювали відповідний законопроєкт.

Які правила виплати лікарняних готує Кабмін

Фахівці Мінсоцполітики розробили проєкт закону, покликаний внести зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" з метою посилення соцзахисту окремих категорій застрахованих осіб (учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Зміни передбачатимуть, що для громадян зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, виплата не буде обмежуватися розміром, що обчислюється із мінімальної зарплати, якщо страховий стаж становить щонайменше пів року упродовж 24 попередніх місяців перед страховим випадком.

Документ також пропонує надавати допомогу з тимчасової непрацездатності відповідно до розділу IV закону №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" до завершення розслідування з приводу нещасного випадку у разі наявності в медвисновку про тимчасову непрацездатність відмітки лікаря про такий зв’язок. Перші 17 днів тимчасової непрацездатності має покривати роботодавець за рахунок підприємства.

У разі, якщо зв’язок випадку непрацездатності підтвердить акт розслідування нещасного випадку, то за потреби людині буде здійснено доплату допомоги з тимчасової непрацездатності до 100% від середньої зарплати незалежно від стажу.

Після чого, починаючи з 18 дня непрацездатності, Пенсійний фонд має почати нараховувати доплату на окремий рахунок.

Якщо зв’язок випадку непрацездатності не підтвердиться з професійною діяльністю за результатами розслідування нещасного випадку, то фонд повинен буде відшкодувати роботодавцю виплачену працівнику суму допомоги з тимчасової непрацездатності з шостого по 17 день.

Від чого залежить розмір лікарняних

В Україні розмір лікарняних розраховується на основі двох показників: середньої зарплати й страхового стажу. А саме:

Ті, хто має до трьох років стажу зможе розраховувати на 50% від середньої зарплати; Якщо стаж становить від трьох до п'яти років — на 60%;. У разі наявності стажу від п'яти до восьми років — на 70%. Ті громадяни, які набули понад вісім років страхового стажу, отримають 100%.

За правилами, якщо за останній рік до страхового випадку працівник мав менше, ніж шість місяців стажу, то лікарняні рахують з фактичної зарплати, з якої сплачені внески.

