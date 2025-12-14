Скільки платять за лікарняні у 2025 році — деталі

Лікарка розмовляє з пацієнткою. Фото: Новини.LIVE

В Україні працівники, у яких погіршується стан здоров'я, через що вони не можуть виконувати свої обов'язки, можуть оформити лікарняний. До того ж їм виплачують фінансову допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Оплата лікарняних від стажу

Розмір виплат у 2025 році, як пояснили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області, залежить від середньої зарплати й набутого страхового стажу. Допомога розраховується у відсотках:

на 50% від середньої зарплати можуть розраховувати працівники, у яких стаж становить до 3 років;

на 60% — зі стажем 3 трьох до 5 років;

на 70% — зі стажем від 5 до 8 років.

Лікарняні у розмірі 100% отримують ті громадяни, які набули понад 8 років страхового стажу.

Якщо за останній рік, до настання страхового випадку, у працівника є менше, ніж 6 місяців страхового стажу, тоді лікарняні рахуватимуть по фактичній зарплаті, з якої були сплачені внески.

При цьому сума допомоги не може бути більшою за виплату, розраховану із мінімальної заробітної плати.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, навесні 2025 року в Україні дозволили оформлювати лікарняні та отримувати виплати громадянам, які є підприємцями або працюють за сумісництвом. Так, застрахованим українцям дозволили виплачувати допомогу, по тимчасовій непрацездатності, по вагітності, по пологах.

Раніше ми пояснювали, як оплачуються лікарняні під час мобілізації. За непрацездатність бійці отримують виплати від військової частини. Також ми писали, для кого з українців змінилися правила для виплат лікарняних.