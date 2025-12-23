Зарплата для права на бронювання — скільки потрібно буде отримувати у 2026 році

Працівник на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні вимоги до розміру заробітної плати для бронювання від мобілізації зазнають змін з січня 2026 року. У зв'язку з новим рівнем мінімального доходу дехто з громадян може втратити відповідний статус.

Такі зміни затверджені законом про Держбюджет-2026.

Як зміняться вимоги до зарплати для бронювання у 2026 році

Згідно з правилами бронювання військовозобов'язаних працівників (п. 8 Порядку бронювання постанови уряду №233), розмір заробітної плати є одним із ключових умов у праві на відповідний статус.

У 2025 році розмір доходу заброньованого працівника має дорівнювати щонайменше 20 тис. грн. За нормами, у громадян, які працюють на критично важливих підприємствах та в установах, які входять до списку на бронювання, щомісячний рівень зарплати протягом відтермінування від призову має бути не нижчим за мінімальну зарплату в країні та помноженої на коефіцієнт 2,5 (8 тис. грн × 2,5).

Відповідно до нових показників у держбюджеті на наступний рік, з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн. У зв'язку з цим для отримання бронювання уже потрібно буде мати дохід не менш ніж 21,6 тис. грн. У суму зарплати можуть включатися, окрім окладу, інші доплати.

Водночас, підприємство може втратити статус критичного, якщо в інших незаброньованих працівників зарплата буде меншою за показник у 21,6 тис. грн, адже ще серед вимог — рівень середньомісячної зарплати всіх працівників, який не може бути меншим за вищевказану суму.

Новий підхід у бронюванні працівників

Наприкінці року уряд змінив підхід у бронюванні працівників, посиливши контроль за лімітом на підприємствах. Його перевищення може призвести до втрати статусу критично важливого та анулювати всі відстрочки від мобілізації.

Також громадян, які порушили правила військового обліку, наділили правом бронювання від мобілізації. Термін броні не зможе перевищувати 45 календарних днів з моменту підписання трудового договору.

