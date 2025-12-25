Больничные для работников хотят выплачивать по-новому — что предлагает Кабмин

Выплата больничных по-новому — как хотят изменить механизм
В украинском правительстве предлагают изменить законодательство в вопросе соцстрахования, что гарантирует помощь по временной нетрудоспособности участникам боевых действий (УБД) и гражданам с инвалидностью, полученной в результате войны. Уже наработали соответствующий законопроект.
Какие правила выплаты больничных готовит Кабмин
Специалисты Минсоцполитики разработали проект закона, призванный внести изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" с целью усиления соцзащиты отдельных категорий застрахованных лиц (участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны).
Изменения будут предусматривать, что для граждан со статусом УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, выплата не будет ограничиваться размером, исчисляемым из минимальной зарплаты, если страховой стаж составляет не менее полугода в течение 24 предыдущих месяцев перед страховым случаем.
Документ также предлагает предоставлять пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с разделом IV закона №1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании" до завершения расследования по поводу несчастного случая при наличии в медзаключении о временной нетрудоспособности отметки врача о такой связи. Первые 17 дней временной нетрудоспособности должен будет покрывать работодатель за счет предприятия.
В случае, если связь случая нетрудоспособности подтвердит акт расследования несчастного случая, то при необходимости человеку будет осуществлена доплата пособия по временной нетрудоспособности до 100% от средней зарплаты независимо от стажа.
После чего, начиная с 18 дня нетрудоспособности, Пенсионный фонд должен будет начать начислять доплату на отдельный счет.
Если связь случая нетрудоспособности не подтвердится с профессиональной деятельностью по результатам расследования несчастного случая, то фонд должен будет возместить работодателю выплаченную работнику сумму пособия по временной нетрудоспособности с шестого по 17 день.
От чего зависит размер больничных
В Украине размер больничных рассчитывается на основе двух показателей: средней зарплаты и страхового стажа. А именно:
- Те, кто имеет до трех лет стажа может рассчитывать на 50% от средней зарплаты;
- Если стаж составляет от трех до пяти лет — на 60%;.
- В случае наличия стажа от пяти до восьми лет — на 70%.
- Те граждане, которые приобрели более восьми лет страхового стажа, получат 100%.
По правилам, если за последний год до страхового случая работник имел меньше, чем шесть месяцев стажа, то больничные считают с фактической зарплаты, с которой уплачены взносы.
