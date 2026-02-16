Виплата дитячої допомоги 2026 — умови надання коштів переглянули

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

В Україні спростили оформлення "дитячої" допомоги для батьків та механізм зарахування коштів, розширили перелік категорій витрат та продовжили терміни для звернення. Тепер громадяни можуть подавати заявки не лише через Пенсійний фонд України (ПФУ), а й через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), уповноважених представників громад.

Що змінилось у виплаті "дитячої" допомоги

Як зазначається, уряд увалив рішення, що спрощує оформлення та виплату "дитячої" допомоги. Йдеться про:

виплати у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомогу з догляду за дитиною до року;

виплати "єЯсла".

Тепер стало простіше подавати відповідні заяви. Громадяни можуть звернутися не тільки у сервісні центри ПФУ, а й у ЦНАПи або до уповноважених представників громад без черг.

Також розширили час на звернення. Заяви на виплати по догляду за немовлятами можна подавати упродовж трьох місяців після того, як дитині виповнився рік.

Терміни оформлення виплат "єЯсла" теж змінили. Тепер, якщо звернутися упродовж пів року після виходу на роботу на повний день, виплату нарахують одразу за всі пів року — з місяця від дня народження дитини (але не раніше січня цього року) і до трирічного віку.

Окрім того, розширили перелік категорій, на які можна використати кошти на немовлят та "єЯсла". Це дозволить оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних з потребами дітей.

Новий механізм зарахування допомоги

Також внесли зміни у процедуру зарахування коштів. А саме:

виплати у зв’язку з вагітністю та пологами можуть надходити на рахунок Дія.Картки (без спецрежиму використання);

виплати з догляду до року та "єЯсла" — на будь-яку картку зі спецрежимом використання. ПФУ відкриває такі рахунки через Ощадбанк під час звернення;

скоро нададуть можливість оформити виплати через застосунок "Дія" — Мінсоціальної політики та Мінцифри вже працюють над технічним запуском.

Що ще варто знати про допомогу

Деякі розміри виплат на дітей цього року переглянули. Зокрема, допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини тепер виплачують одноразово у сумі 50 тис. грн у порядку, визначеному урядом.

Допомогу для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку надають у розмірі 7 тис. грн на кожну дитину. З 2027 року розмір затвердить закон про Держбюджет.

Допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" надають щомісяця. Розмір виплати у 2026 році становить 8 тис. грн щомісяця на кожну дитину, а починаючи з наступного року — у розмірах, затверджених законом про Держбюджет.

