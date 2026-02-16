Виплати від Норвезької ради у справах біженців — хто може подати заявки у лютому

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, які належать до вразливих категорій, можуть подати заявку для участі у програмі грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Організація з 16 лютого 2026 року знову відкриє реєстрацію на виплати.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Правила надання допомоги від Норвезької ради у справах біженців

За інформацією гуманітарної організації, домогосподарства зможуть отримати фінансову підтримку від Норвезької ради у справах біженців за наявності критеріїв вразливості.

Як зазначають організатори, кошти нададуть тим, хто їх потребує найбільше. У зв'язку з обмеженим фінансуванням у пріоритеті будуть ті, хто мешкає у районах, що постраждали від війни, або є переселенцями звідти.

Цього разу виплати зможуть отримати:

Сім'ї, які досі проживають на територіях, де відбуваються бойові дії; Домогосподарства, які залишили оселі через війну; Родини, які повернулася на деокуповані території.

В організації повідомили, що всі заявки ретельно перевірятимуть на предмет соціально-економічної вразливості. При цьому домогосподарства, які отримували грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців раніше, зможуть подати заявку повторно. Проте ті, хто отримував допомогу за останні пів року, можуть бути виключені зі списку на розгляд.

З-поміж важливих вимог — претенденти на виплати мають проживати на території України.

Як зареєструватися у програмі допомоги

За інформацією пресслужби Норвезької ради у справах біженців, онлайн-реєстрація відкриється о 12:00 (за Києвом). Громадяни, які відповідають критеріям вразливості, зможуть подавати запити на виплати до 25 лютого 12:00.

Під час заповнення форми необхідно вносити коректні дані та завантажувати якісні фото документів/скриншоти в застосунку "Дія" (мають бути чіткі, кольорові, горизонтальні, а скриншоти мають містити всю необхідну інформацію).

В організації наголосили, що не запитують дані щодо банківських карт, PIN-кодів, CVV.

"Подача заявки не означає, що вас автоматично відібрано для отримання грошової допомоги. NRC ретельно перевіряє заявки, щоб надати допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Будь ласка, майте на увазі, що будь-які помилки в процесі подання заявки можуть призвести до скасування або затримки її перегляду", — йдеться у повідомленні.

Держпідтримка внутрішніх переселенців

Також цьогоріч внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на держпідтримку. Йдеться про щомісячні виплати у розмірі:

2 000 грн — для дорослих;

3 000 грн — для дітей і осіб з інвалідністю.

Допомогу автоматично продовжують на шість місяців для вразливих категорій та тих, чий середньомісячний дохід не перевищує 10,38 тис. грн на особу (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Раніше ми писали, що 16 лютого УВКБ ООН приймає заявки на фіндопомогу від жителів ще однієї з прифронтових громад. Кошти отримають вразливі групи населення, зокрема пенсіонери.

Також повідомлялося, що у лютому можна отримати допомогу від "Caritas-Spes Ukraine". Домогосподарствам нададуть гранти у понад 33 тис. грн.