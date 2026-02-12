Виплати від NRC — хто зможе зареєструватися у програмі допомоги у лютому

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

З понеділка, 16 лютого, Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкриє реєстрацію у програмі з надання грошової допомоги. Виплати зможуть оформити громадяни, які відповідатимуть критеріям вразливості.

Про це повідомила пресслужба організації, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе зареєструватися у програмі допомоги від NRC

Як зазначають у пресцентрі, Норвезька рада у справах біженців розглядатиме домогосподарства для надання грошової допомоги залежно від таких критеріїв вразливості:

Родина проживає на території, де тривають бойові дії; Громадяни були змушені залишити свій дім через війну; Сім'я повернулася до звільнених територій.

NRC є гуманітарною організацією, що прагне надати допомогу тим, хто її потребує більше всіх. Однак через обмежене фінансування пріоритет нададуть тим, хто проживає у районах, що постраждали від війни, або є внутрішньо переміщеними особами з відповідних територій.

В організації повідомили, що всі заявки будуть підлягати перевірці, під час якої будуть оцінювати рівень соціально-економічної вразливості. Такий підхід допоможе визначити, хто з заявників потребує допомоги найбільше, та справедливо розподілити кошти.

"На жаль, ресурси NRC обмежені, тому ми не можемо надати допомогу всім, хто її потребує... Якщо ви вже отримували грошову допомогу від NRC раніше, ви все одно можете подати заявку знову. Однак домогосподарства, які отримали допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менш ніж пів року тому, можуть бути виключені з розгляду", — пояснили у пресслужбі.

Серед важливих вимог — заявники мають перебувати на території України.

Як і коли можна буде подати заявку на виплати

Громадяни, які відповідають критеріям вразливості, та бажають отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців, зможуть подати заявки 16 лютого. Онлайн-реєстрацію відкриють о 12:00 (за київським часом). Подавати запити на виплати можна буде до 25 лютого 12:00.

Організатори зазначають, що важливо коректно заповнювати форму та завантажувати якісні фотографії документів або скриншоти із мобільного застосунку "Дія". Зокрема, світлини повинні бути чіткими, кольоровими, горизонтальними, а скриншоти мають містити всі необхідні дані.

При цьому NRC не запитує інформацію щодо банківських карт, PIN-кодів або CVV.

У 2025 році в рамках програми NRC в Україні надала допомогу для більш ніж 169 тис.громадян. Під час нової хвилі програми планують надати допомогу близько 79 тис. осіб.

Державна підтримка ВПО

Також у 2026 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на державну допомогу. Зокрема, цьогоріч зросли показники для соцстандартів, а тому переселенці будуть по-новому отримувати допомогу на проживання:

нарахування продовжать ще на пів року за умови, що сукупний середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищуватиме чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність (один мінімум дорівнює 2 595 грн);

граничний дохід для отримання виплат ВПО — 10,38 тис. грн.

Раніше писали, що UNHCR знову реєструє для участі у програмі допомоги жителів одного з міст на Сумщині. Кошти нададуть тільки кільком категоріям населення, зокрема пенсіонерам.

Також повідомлялося, що у лютому Карітас надасть фінансову допомогу на холодний сезон. Виплати будуть доступні лише в одній з громад у розмірі 19,4 тис. грн.