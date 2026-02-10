Підтримка від Італії — де доступна людям похилого віку та особам з інвалідністю у лютому

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

В одній з українських областей самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть отримати грошову допомогу за проєктом V.I.T.A.L. від міжнародної благодійної організації "Карітас України". Також передбачається надання інших видів підтримки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію представництва БО "Карітас України" у Харкові.

Що передбачає проєкт допомоги V.I.T.A.L. від Карітас

Як зазначається, у лютому 2026 року проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)" реалізують у Харківській області. Він став можливим завдяки міжнародній підтримці.

"Розпочинає роботу проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", який впроваджується Карітасом Харків у співпраці з Карітасом України та Карітасом Італії за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS)", — йдеться у повідомленні.

Метою відповідного проєкту є надання доступу для вразливих категорій громадян регіону до базових медичних, психосоціальних і соціальних сервісів, до засобів до існування в громадах, що постраждали від війни.

Проєкт V.I.T.A.L передбачає різнопланову допомогу: від психологічної до фінансової. А саме:

надання домашнього догляду;

доступ до телемедицини (дистанційні консультації з лікарями);

безкоштовна оренда реабілітаційного обладнання;

психосоціальна підтримка;

ваучери на медикаменти та реабілітаційну техніку;

агрогранти;

багатоцільова грошова допомога.

Хто і як може звернутися за допомогою

Нині триває реєстрація на надання допомоги з догляду вдома для людей вразливих груп. На підтримку можуть розраховувати громадяни, які не мають подібних послуг від держустанов і є одна з вразливостей:

самотня людина старшого віку;

громадянин з інвалідністю;

маломобільна особа з важкими хворобами, вимагає сторонньої допомоги.

Для того, щоб зареєструватися та отримати додаткову інформацію з іншими видами допомоги в регіоні, можна звернутися на гарячу лінію: 0-800-336-734.

Інші гуманітарні ініціативи для допомоги жителям Харківщини

Також у лютому у Харківській області доступна фінансова допомога від БФ "Право на захист".

Долучитися до програми на сайті фонду можуть родини за умови відсутності аналогічної грошової допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців, наявності статусу внутрішньо переміщеної особи з доходом, що не перевищує 6,3 тис. грн на кожного на місяць.

Реалізація проєкту під назвою "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" стала можлива завдяки підтримці уряду США.

Раніше ми розповідали, що УВКБ ООН приймає заявки на фінансову допомогу в Одесі. Отримати кошти можуть лише вразливі категорії громадян.

Також повідомлялося, що Товариство Червоного Хреста надає фінансові гранти в одній з прифронтових областей. Долучитися до програми можуть родини з рівнем доходу на кожного до 20 тис. грн.