Выплата детской помощи 2026 — условия предоставления средств пересмотрели

Выплата детской помощи по-новому — что изменилось
В Украине упростили оформление "детской" помощи для родителей и механизм зачисления средств, расширили перечень категорий расходов и продлили сроки для обращения. Теперь граждане могут подавать заявки не только через Пенсионный фонд Украины (ПФУ), но и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), уполномоченных представителей громад.
Что изменилось в выплате "детской" помощи
Как отмечается, правительство приняло решение, упрощающее оформление и выплату "детской" помощи. Речь идет о:
- выплатах в связи с беременностью и родами;
- помощи по уходу за ребенком до года;
- выплатах "еЯсла".
Теперь стало проще подавать соответствующие заявления. Граждане могут обратиться не только в сервисные центры ПФУ, но и в ЦНАПы или к уполномоченным представителям громад без очередей.
Также расширили время на обращение. Заявления на выплаты по уходу за младенцами можно подавать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился год.
Сроки оформления выплат "еЯсла" тоже изменили. Теперь, если обратиться в течение полугода после выхода на работу на полный день, выплату начислят сразу за все полгода — с месяца со дня рождения ребенка (но не ранее января этого года) и до трехлетнего возраста.
Кроме того, расширили перечень категорий, на которые можно использовать средства на младенцев и "еЯсла". Это позволит оплачивать больше товаров и услуг, связанных с потребностями детей.
Новый механизм зачисления помощи
Также внесли изменения в процедуру зачисления средств. А именно:
- выплаты в связи с беременностью и родами могут поступать на счет Дія.Картки (без спецрежима использования);
- выплаты по уходу до года и "еЯсла" — на любую карту со спецрежимом использования. ПФУ открывает такие счета через Ощадбанк при обращении;
- скоро предоставят возможность оформить выплаты через приложение "Дія" — Минсоциальной политики и Минцифры уже работают над техническим запуском.
Что еще стоит знать о помощи
Некоторые размеры выплат на детей в этом году пересмотрели. В частности, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка теперь выплачивают единовременно в сумме 50 тыс. грн в порядке, определенном правительством.
Помощь по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста предоставляют в размере 7 тыс. грн на каждого ребенка. С 2027 года размер утвердит закон о Госбюджете.
Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" предоставляют ежемесячно. Размер выплаты в 2026 году составляет 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка, а начиная со следующего года — в размерах, утвержденных законом о Госбюджете.
