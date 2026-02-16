Видео
Україна
Видео

Выплата детской помощи по-новому — что изменилось

Выплата детской помощи по-новому — что изменилось

Дата публикации 16 февраля 2026 12:00
Выплата детской помощи 2026 — условия предоставления средств пересмотрели
Женщина с ребенком. Фото: Freepik

В Украине упростили оформление "детской" помощи для родителей и механизм зачисления средств, расширили перечень категорий расходов и продлили сроки для обращения. Теперь граждане могут подавать заявки не только через Пенсионный фонд Украины (ПФУ), но и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), уполномоченных представителей громад.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики.

Что изменилось в выплате "детской" помощи

Как отмечается, правительство приняло решение, упрощающее оформление и выплату "детской" помощи. Речь идет о:

  • выплатах в связи с беременностью и родами;
  • помощи по уходу за ребенком до года;
  • выплатах "еЯсла".

Теперь стало проще подавать соответствующие заявления. Граждане могут обратиться не только в сервисные центры ПФУ, но и в ЦНАПы или к уполномоченным представителям громад без очередей.

Также расширили время на обращение. Заявления на выплаты по уходу за младенцами можно подавать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился год.

Сроки оформления выплат "еЯсла" тоже изменили. Теперь, если обратиться в течение полугода после выхода на работу на полный день, выплату начислят сразу за все полгода — с месяца со дня рождения ребенка (но не ранее января этого года) и до трехлетнего возраста.

Кроме того, расширили перечень категорий, на которые можно использовать средства на младенцев и "еЯсла". Это позволит оплачивать больше товаров и услуг, связанных с потребностями детей.

Новый механизм зачисления помощи

Также внесли изменения в процедуру зачисления средств. А именно:

  • выплаты в связи с беременностью и родами могут поступать на счет Дія.Картки (без спецрежима использования);
  • выплаты по уходу до года и "еЯсла" — на любую карту со спецрежимом использования. ПФУ открывает такие счета через Ощадбанк при обращении;
  • скоро предоставят возможность оформить выплаты через приложение "Дія" — Минсоциальной политики и Минцифры уже работают над техническим запуском.

Что еще стоит знать о помощи

Некоторые размеры выплат на детей в этом году пересмотрели. В частности, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка теперь выплачивают единовременно в сумме 50 тыс. грн в порядке, определенном правительством.

Помощь по уходу за ребенком до достижения годовалого возраста предоставляют в размере 7 тыс. грн на каждого ребенка. С 2027 года размер утвердит закон о Госбюджете.

Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" предоставляют ежемесячно. Размер выплаты в 2026 году составляет 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка, а начиная со следующего года — в размерах, утвержденных законом о Госбюджете.

Ранее мы рассказывали, что уязвимые категории граждан могут принять участие в программе финпомощи от Норвежского совета по делам беженцев. Заявки будут принимать до 25 февраля 2026 года.

Также сообщалось, что в конце зимы граждане могут получить финпомощь от "Caritas-Spes Ukraine". Семьям предоставят гранты в более чем 33 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
