Україна
Зимова підтримка на картку Нацкешбеку — як отримати у ПриватБанку

Зимова підтримка на картку Нацкешбеку — як отримати у ПриватБанку

Дата публікації: 15 листопада 2025 19:34
Оновлено: 19:24
Виплата Зимової підтримки у ПриватБанку — чи виплатять допомогу на картку Національного кешбеку
Купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE

По 1 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" у 2025 році клієнтам ПриватБанку можуть нарахувати на картку "Національний кешбек". Оформити виплату потрібно у мобільному застосунку Дія. 

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку

Читайте також:

Як отримати гроші на картку "Національний кешбек" в Дії

Щоб подати заявку у Дії, потрібно:

  • обрати у розділі "Сервіси" — "Допомога від держави" послугу "Зимова Підтримка"; 
  • заповнити дані; 
  • вказати картку "Національний кешбек" ПриватБанку.

У банку зауважують, що скористатися таким форматом оформлення допомоги зможуть ті громадяни, які перебувають в Україні та мають картку "Національний кешбек".

"Відкрити спеціальну цифрову картку "Національний кешбек" можна безкоштовно у Приват24 за декілька кліків", — йдеться у повідомленні. 

Грошову допомогу, яка є одноразовою, люди зможуть витратити  до 30 червня 2026 року на свої певні потреби, як от: на комунальні послуги, на ліки, на книжки й так далі.

При цьому "Зимова підтримка" надається не тільки дорослим, а й дітям. Так, один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку "Національний кешбек" для кожної своєї дитини.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, крім Дії, отримати гроші за програмою "Зимова підтримка" можна буде й на Укрпошті. Відомо, що у відділеннях 1 тисячу гривень нарахують пенсіонерам та іншим отримувачам соцдопомоги разом із пенсією чи соціальною виплатою.

Інші громадяни, які не користуються Дією, зможуть з 18 листопада до 24 грудня включно подати заявку на виплату грошей на Укрпошті. Треба лише підготувати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності чи соціальної допомоги; документ, який посвідчує особу опікуна та підтверджує його призначення.

Раніше стало відомо, що Кабмін вирішив скоротити низку соціальних програм, щоб профінансувати виплату 1 тисячі гривень 11 мільйонам  українцям у межах "Зимової підтримки". Також ми розповідали, що частина громадян отримає понад 19 тисяч гривень допомоги на зиму від Естонської ради у справах біженців (ERC). Відомо, кому нарахують гроші.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
