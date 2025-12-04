ПриватБанк предоставляет зимние 6,5 тыс. грн — когда поступят деньги на Дія. Карту

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" объяснили, когда конечный срок начисления 6,5 тыс. грн по государственной программе "Зимняя Поддержка" и куда обращаться в случае задержек. Речь идет о выплатах для наиболее уязвимых категорий украинцев.

Об этом говорится в комментариях на странице в соцсети "Дія".

Когда клиентам ПриватБанка начислят "Зимние 6500"

Граждане, которые подали заявки на зимние выплаты, должны ждать зачисления на "Дія.Карту" ПриватБанка максимум 17 рабочих дней.

Украинцам объяснили, что в случае длительных задержек в поступлении средств необходимо обращаться в Министерство соцполитики, семьи и единства, ведь "Дія" является лишь техническим администратором услуги. За начисление помощи отвечает Минсоцполитики.

Информацию о сроках и условиях зачисления средств можно уточнить в ведомстве, написав соответствующее письмо на е-адрес: vernennya@mlsp.gov.ua.

До какого времени регистрируют на выплату помощи

Согласно правилам, граждане могут подавать запросы на выплаты до 17 декабря 2025 года. Деньги присылают на счет со специальным режимом использования "Зимние 6500" карты "Дія.Картка". Она является универсальной банковской картой, которую запустили для начисления госвыплат. Ее можно открыть в приложении "Приват24".

Средства имеют целевое назначение, поэтому разрешается использовать на безналичный расчет за теплую одежду, обувь, медикаменты и витамины в течение 180 дней.

Право на "зимние 6,5 тыс. грн" имеют три основные категории граждан. А именно:

Родители или законные представители, которые получают соцвыплаты: для детей под опекой или попечительством, детей с инвалидностью, детей-воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа, детей переселенцев, имеющих выплаты на проживание, несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей; Люди с инвалидностью (первая группа) из числа переселенцев; Одинокие пенсионеры, которым предоставляют надбавки на уход.

Тем, кто подпадает под вышеуказанные критерии, поступит специальное push-сообщение в приложение "Дія" с приглашением подать заявку.



