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Выплата 3,6 тыс. грн — кто получит помощь от UNHCR

27 января 2025 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от UNHCR — кто получит помощь в 3,6 тыс. грн
Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Сумской области граждане могут зарегистрироваться на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. В частности, мобильные бригады представителей Благотворительного фонда "Право на защиту" будут работать в одном из населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

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Деньги от UNHCR будут доступны в Тростянецкой громаде для наиболее уязвимых категорий граждан. Согласно программе, можно получить по 10,8 тыс. гривен на каждого члена семьи (по 3,6 тыс. гривен за три месяца).

Программа распространяется на граждан из числа внутренних переселенцев и беженцев, которые пострадали из-за войны и были вынуждены покидать свои дома. Выплаты доступны даже тем, кто вернулся на свое прежнее место жительства.

Заявки будут принимать от:

  • вынужденно перемещенных лиц (переместились в течение последних шести месяцев);
  • тех, кто вернулся на свое постоянное место жительства из другого региона или из-за рубежа.

Но не все переселенцы будут иметь право на помощь. Ее предоставят:

  • неполным семьям (есть только кто-то один из родителей), где есть дети до 18 лет/пожилые люди;
  • семьям, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают детей до 18 лет;
  • семьям с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

Выплаты будут доступны малоимущим гражданам, у которых затруднительное финансовое положение. Доход на одного члена семьи не может быть выше 5,4 тыс. грн.

Также деньги предоставят, если претендент в течение трех месяцев не получал финпомощь от UNHCR или других благотворительных организаций.

Как подать заявку в Сумской области

"Вниманию жителей Тростянецкой громады. Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 28 января 2025 (вторник)", — сообщают организаторы.

Регистрация на выплаты будет происходить в порядке живой очереди по номеру телефона 063 182 68 38.

Уточнить номер в очереди можно будет по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38 (пн-пт — с 9:00 до 16:00).

Детальную информацию о программе, условия подачи заявки и адреса пунктов сбора данных доступны по ссылке.

Напомним, уязвимым категориям граждан доступна денежная помощь в 10,8 тыс. гривен от NRC. Регистрация продлится до 29 января текущего года.

Также граждане из семи регионов могут повысить свою квалификацию посредством денежных грантов от DRC. На обучение предоставляется до 700 долларов.

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