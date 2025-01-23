Выплаты от ООН в 3,6 тыс. грн — где открыта регистрация на помощь

Выплата 3,6 тыс. грн — кто получит помощь от ООН в январе
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки в одном из регионов на денежную помощь в январе 2025 года. Речь идет о выплатах в сумме 3,6 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует сообщение УВКБ ООН в Telegram.
Где доступна денежная помощь от ООН
Программа помощи от Организации Объединенных Наций стартовала несколько дней назад, но в большинстве регионов регистрация прекратилась из-за большого потока желающих оформить выплаты. Однако заявки еще можно подать представителям УВКБ ООН в Харьковской области.
По программе, размер помощи составляет 3,6 тыс. гривен в месяц на каждого члена семьи. Такую сумму будут начислять три месяца. В целом каждый член в семье сможет получить по 10,8 тыс. гривен.
Так, претендовать на выплаты в Харькове могут наиболее уязвимые категории граждан, которые пострадали из-за войны. А именно:
- внутренние переселенцы;
- беженцы, которые вернулись из-за границы.
"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в частности, и из-за границы)", — сообщают организаторы.
Требования относительно критериев уязвимости не изменились. Необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:
- в семье есть несовершеннолетние дети/пожилые люди, а семью возглавляет лишь кто-то один из родителей;
- лица преклонного возраста, которые содержат детей до 18 лет;
- в семье есть тяжелые больные или лица с инвалидностью.
Организаторы обращают внимание на доходы граждан, претендующих на помощь. Так, месячный доход на одного члена семьи не должен быть больше суммы в 5,4 тыс. грн.
Как получить финпомощь в Харькове
Условия подачи заявки и адреса пунктов сбора данных можно найти по ссылке.
Прием по адресу г. Харьков, улица Серпова 4Б (пространство "СВОЙ") происходит по номеркам, полученным при заполнении Google-формы.
Необходимо иметь такой пакет документов (на каждого члена семьи):
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты;
- документ с подтверждением категории уязвимости;
- номер личного телефона.
Доступна информационная поддержка:
- горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
- электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.
Также мы писали, что правительство продлило действие программы поддержки для малообеспеченных родителей и семей ВПЛ. Речь идет о выплатах "Теплая зима" на детей в 6,5 тыс. гривен.
Еще Норвежский совет по делам беженцев (NRC) регистрирует на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен. Средства предоставляют, в первую очередь, тем лицам, кто проживает в зоне боевых действий или является внутренним переселенцем.
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