Выплаты от ООН в 3,6 тыс. грн — где открыта регистрация на помощь

Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки в одном из регионов на денежную помощь в январе 2025 года. Речь идет о выплатах в сумме 3,6 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует сообщение УВКБ ООН в Telegram.

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Программа помощи от Организации Объединенных Наций стартовала несколько дней назад, но в большинстве регионов регистрация прекратилась из-за большого потока желающих оформить выплаты. Однако заявки еще можно подать представителям УВКБ ООН в Харьковской области.

По программе, размер помощи составляет 3,6 тыс. гривен в месяц на каждого члена семьи. Такую сумму будут начислять три месяца. В целом каждый член в семье сможет получить по 10,8 тыс. гривен.

Так, претендовать на выплаты в Харькове могут наиболее уязвимые категории граждан, которые пострадали из-за войны. А именно:

внутренние переселенцы;

беженцы, которые вернулись из-за границы.

"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в частности, и из-за границы)", — сообщают организаторы.

Требования относительно критериев уязвимости не изменились. Необходимо иметь одно из следующих жизненных обстоятельств:

в семье есть несовершеннолетние дети/пожилые люди, а семью возглавляет лишь кто-то один из родителей;

лица преклонного возраста, которые содержат детей до 18 лет;

в семье есть тяжелые больные или лица с инвалидностью.

Организаторы обращают внимание на доходы граждан, претендующих на помощь. Так, месячный доход на одного члена семьи не должен быть больше суммы в 5,4 тыс. грн.

Как получить финпомощь в Харькове

Условия подачи заявки и адреса пунктов сбора данных можно найти по ссылке.

Прием по адресу г. Харьков, улица Серпова 4Б (пространство "СВОЙ") происходит по номеркам, полученным при заполнении Google-формы.

Необходимо иметь такой пакет документов (на каждого члена семьи):

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты;

документ с подтверждением категории уязвимости;

номер личного телефона.

Доступна информационная поддержка:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Также мы писали, что правительство продлило действие программы поддержки для малообеспеченных родителей и семей ВПЛ. Речь идет о выплатах "Теплая зима" на детей в 6,5 тыс. гривен.

Еще Норвежский совет по делам беженцев (NRC) регистрирует на денежную помощь в 10,8 тыс. гривен. Средства предоставляют, в первую очередь, тем лицам, кто проживает в зоне боевых действий или является внутренним переселенцем.