Виплати NRC у 10,8 тис. грн — що треба знати про код заявки

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) приймає заявки на надання грошової допомоги у 10,8 тис. гривень. Однак українці можуть зіткнутися з деякими труднощами під час оформлення виплат.

Про це повідомляє пресслужба ГО "ВПО України".

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Детальніше про програму грошової допомоги від NRС

Як зазначається, NRC проводить реєстрацію на надання коштів громадянам, які постраждали від війни в країні. У першу чергу, тим особам, які мешкають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями звідти.

Гроші надають, враховуючи:

місцеперебування;

склад родини;

статус переміщення;

чи постраждала родина від воєнних дій.

Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України.

Сума грошової допомоги становить 10, 8 тис. грн на особу (по 3,6 тис. грн три місяці).

Як зареєструватися та перевірити код заявки

Реєстрація на грошову допомогу від NRC триває до 17:00 29 січня 2025 року. Заявки на фіндопомогу можна подати через спеціальну форму.

Необхідно надати такі документи:

паспорт/ID-картка/свідоцтво про народження дітей;

довідка ВПО;

ідентифікаційний код;

банківський рахунок.

Якщо заявка подана успішно, то протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Якщо нема коду протягом 72 годин — треба обов’язково звернутися на електронну пошту NRC.

"Наразі, через велику кількість заявок у перший день, відправка сповіщень займає більше часу, ніж спочатку планувалося. Не варто хвилюватися, — усі заявники, які успішно подали заявки, отримають свої коди доступу", — йдеться у повідомленні.

Відстежувати стан заявки можна в будь-який час за посиланням.

Нагадаємо, у січні 2025 року Acted надасть допомогу, якщо будинок чи квартира були пошкоджені внаслідок військових дій. Програму з ремонту реалізують у семи областях.

Також ми писали, що у січні доступна реєстрація на допомогу від UNHCR Ukraine. Однак заявки можна подавати лише в деяких областях, адже в решті — займаються обробкою раніше поданих.