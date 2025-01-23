Виплати NRC у 10,8 тис. грн — що треба знати про код заявки

Допомога NRC у 10,8 тис. грн — як перевірити код заявки
Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) приймає заявки на надання грошової допомоги у 10,8 тис. гривень. Однак українці можуть зіткнутися з деякими труднощами під час оформлення виплат.
Про це повідомляє пресслужба ГО "ВПО України".
Детальніше про програму грошової допомоги від NRС
Як зазначається, NRC проводить реєстрацію на надання коштів громадянам, які постраждали від війни в країні. У першу чергу, тим особам, які мешкають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями звідти.
Гроші надають, враховуючи:
- місцеперебування;
- склад родини;
- статус переміщення;
- чи постраждала родина від воєнних дій.
Важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично знаходиться на території України.
Сума грошової допомоги становить 10, 8 тис. грн на особу (по 3,6 тис. грн три місяці).
Як зареєструватися та перевірити код заявки
Реєстрація на грошову допомогу від NRC триває до 17:00 29 січня 2025 року. Заявки на фіндопомогу можна подати через спеціальну форму.
Необхідно надати такі документи:
- паспорт/ID-картка/свідоцтво про народження дітей;
- довідка ВПО;
- ідентифікаційний код;
- банківський рахунок.
Якщо заявка подана успішно, то протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Якщо нема коду протягом 72 годин — треба обов’язково звернутися на електронну пошту NRC.
"Наразі, через велику кількість заявок у перший день, відправка сповіщень займає більше часу, ніж спочатку планувалося. Не варто хвилюватися, — усі заявники, які успішно подали заявки, отримають свої коди доступу", — йдеться у повідомленні.
Відстежувати стан заявки можна в будь-який час за посиланням.
Нагадаємо, у січні 2025 року Acted надасть допомогу, якщо будинок чи квартира були пошкоджені внаслідок військових дій. Програму з ремонту реалізують у семи областях.
Також ми писали, що у січні доступна реєстрація на допомогу від UNHCR Ukraine. Однак заявки можна подавати лише в деяких областях, адже в решті — займаються обробкою раніше поданих.
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