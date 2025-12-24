Пенсии в Украине — как пожилым людям оформить дополнительные 2 тыс. грн

Пенсионеры за компьютером. Фото: Freepik

С 2026 года украинские пенсионеры смогут воспользоваться новой государственной программой поддержки, предусматривающей предоставление 2 тыс. грн на осуществление необходимых медицинских обследований. Известно, как будет работать соответствующий механизм и как подать заявку.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию правительства.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать пенсионерам о помощи в 2 тыс. грн

Согласно новой инициативе правительства, уже с 1 января следующего года для украинцев старшего возраста (от 40 лет) станет доступна возможность оформить помощь на бесплатное медицинское обследование. Для каждого участника предусмотрен комплексный скрининг здоровья, на что государство выделит 2 тыс. грн безналичной поддержки.

Как отмечается, речь пойдет о целевой помощи, которую можно будет использовать только на медобследование и лабораторные исследования, которые позволят медицинским специалистам оценить состояние сердца, сосудов и почек пациентов.

Граждане смогут пройти медицинское обследование в любом государственном, коммунальном или частном медицинском учреждении, приобщенном к программе, независимо от места жительства.

Как пенсионерам получить средства на медобследование

Поскольку участниками программы смогут стать все граждане Украины от 40 лет, приглашение пройти необходимый скрининг поступит этой категории населения в автоматическом режиме в мобильном приложении "Дія". Для этого нужно подать запрос на специальную карту в приложении от банка или воспользоваться имеющейся.

Ожидается, что в течение семи дней после подачи запроса государство перечислит на спецкарту 2 тыс. грн.

Если пенсионеры не пользуются современными гаджетами и, соответственно, приложением "Дія", то для таких случаев предусмотрена возможность получить физическую пластиковую карту со спецсчетом в определенных банках или путем подачи заявки через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). После этого средства отправят в течение семи дней.

Ранее мы писали, что ПФУ призвал пенсионеров поставить отметку о неполучении соцвыплат от органов РФ до конца года. Если соответствующее требование проигнорировать, то можно потерять выплаты.

Также мы рассказывали, какие пенсии платят детям погибших военных в 2025 году. Размер выплаты определяется в процентах от зарплаты кормильца.