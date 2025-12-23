Пенсії в Україні — що від громадян вимагають зробити до 31 грудня

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) закликав громадян подати інформацію про неодержання соцвиплат від відповідних російських органів до кінця 2025 року. Для того, щоб не втратити право на виплати, українцям надали детальну інструкцію для здійснення відповідної процедури.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру одного з управлінь фонду.

Хто зобов'язаний поінформувати ПФУ про відсутність виплат від РФ

Як зауважили у Пенсійному фонді, нарахування пенсій чи інших виплат з 1 січня 2026 року буде можливим за умови неотримання аналогічних виплат від органів пенсійного забезпечення Росії. Подати інформацію про відсутність таких виплат мають громадяни, які мешкають на окупованих територіях або прибули на підконтрольну Києву територію.

Відповідна норма прописана у пункті 10 урядової постанови №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Згідно з нею, громадяни мають відзвітувати перед ПФУ, надіславши спеціальне повідомлення, до 31 грудня 2025 року.

"Нагадуємо: подання такого повідомлення — обов’язкова умова для подальшого отримання пенсії або страхових виплат громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них на підконтрольні Україні території", — наголосили у фонді.

Інструкція з подачі відомостей про відсутність виплат

Для громадян передбачили кілька зручних способів для того, щоб повідомити про відсутність виплат від органів РФ. Це можна зробити дистанційно в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Достатньо лише правильно зробити такі кроки:

поставити "пташку" у розділі "Дистанційне інформування";

відмітка має стояти біля пункту "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення РФ".

Окрім того, цей факт можна підтвердити шляхом:

відеозвʼязку з представником Пенсійного фонду;

особисто через сервісний центр ПФУ;

поштою, надіславши повідомлення про відсутність виплат від Росії.

Інструкція. Джерело: ПФУ

