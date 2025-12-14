Відео
Пенсія дітям загиблих військових — скільки платять у 2025 році

Пенсія дітям загиблих військових — скільки платять у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 16:55
Пенсія в разі втрати годувальника — які виплати призначать дітям
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Дітям військовослужбовців, які загинули або померли, можуть призначити пенсію в разі втрати годувальника. Виплати будуть у відсотках  грошового забезпечення годувальника.

Детальніше про це розповіли у Головному управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Читайте також:

Кому призначають пенсію через втрату годувальника

Таке право, за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", закріплене за непрацездатними представниками родини загиблого військовослужбовця, який їх утримував. які були на його утриманні. 

Також право на пенсію в разі втрати годувальника є у:

  • повнолітніх дітей, якщо вони вчаться на денній формі навчання до свого випуску з навчальних закладів. Виплати триватимуть до їхнього 23-го дня народження;
  • дітей-сиріт, допоки їм не виповниться 23 року. На виплату пенсії не впливає те, навчаються вони чи ні;
  • дітей, які є особами з інвалідністю, незалежно від віку, якщо інвалідність встановлена до досягнення ними 18 років.

Яку пенсію виплачують у разі втрати годувальника 

Пенсію призначають у відсотках грошового забезпечення годувальника. Так, якщо він загинув, коли виконував свої військові обов'язки, то сума залежатиме ще й від того, скільки дітей у сім'ї:

  • на одну дитину — 70% грошового забезпечення годувальника;
  • на двох і більше дітей — по 50% грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника на кожну дитину.

Якщо смерть годувальника настала через нещасний випадок, який не пов'язаний з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% його грошового забезпечення на кожну дитину.

На доплату у 25% прожиткового мінімуму для працездатних можна розраховувати на підставі відповідного посвідчення. Якщо ж пенсія у людини, яка є членом сім’ї загиблого військового становить не більше, ніж 7,8 тисячі гривень, тоді цій людині нараховуватимуть адресну доплату.

Якщо на пенсію в разі втрати годувальника претендують двоє або більше дітей, тоді адресна допомога буде такою, щоб кожна дитина отримувала по 6,1 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, яку пенсію призначають батькам загиблого захисника. Перед призначенням виплат потрібно встановити причину смерті військовослужбовця. Дізнавайтесь також, хто може отримувати мінімальну пенсію у 6 тисяч гривень. 

виплати смерть гроші пенсія годувальник
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
