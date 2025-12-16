Відео
Головна Фінанси Українцям доплачують до пенсії понад 100 грн — хто отримує

Українцям доплачують до пенсії понад 100 грн — хто отримує

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 06:10
Пенсія і ще плюс понад 100 грн — кому нарахували додаткові гроші
Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

В Україні у листопаді 2025 року деяким пенсіонерам нарахували майже 200 додаткових гривень до пенсії. Ці гроші — не надбавка чи індексація, а виплата, яку людям нараховують за рішенням судів. 

Детальніше про це на Youtube-каналі "Мережа права" розповів адвокат Дмитро Корсун.

Читайте також:

Доплата у понад 100 гривень до пенсії у листопаді

За словами адвоката, ще у липні 2025 року Кабмін України схвалив постанову  "Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень". Після цього змінився механізм виплат пенсіонерам, які в судах відстоювали свої права на призначення чи перерахунок пенсійних виплат.

Так, раніше якщо пенсіонер вигравав суд, то держава погоджувалася виплатити усю суму заборгованості, але отримати свої гроші люди могли через роки. Та відтепер Пенсійний фонд України погашає заборгованості перед пенсіонерами в межах наявного фінансування. Крім того, виплати були розділені:

  • якщо йдеться по заборгованість за державною надбавкою — гроші виплачуються з державного бюджету;
  • якщо мова про страхову пенсію за стаж — платить Пенсійний фонд.

Гроші нараховуються поетапно, кожна частина виплачується окремо. Саме тому у листопаді деяким пенсіонерам платили по 187,35 гривні.

"Тобто, замість того, щоб чекати роками на велику суму, люди можуть отримувати такі "крихти" щомісяця". При цьому сума виплати може змінюватися", — розповів Дмитро Корсун. 

Що буде далі

Основну пенсію українцям й надалі нараховуватимуть без якихось змін. Доплати за судовими рішеннями, які були ухвалені до 17 липня 2025 року, напевно, знову будуть у розмірі 187,35 гривні, навіть якщо пенсіонер має кілька судових рішень.

Натомість виплати за судовими рішеннями після 17 липня 2025 року нараховуватимуться двічі:

  • вперше — основна пенсія у старому розмірі;
  • вдруге — наприкінці місяця, як доплата за новим розрахунком. Також буде виплата заборгованості за період, який визначать у суді.

Зміни у нарахуваннях, як зазначає експерт, можуть відбутися вже у січні 2026 року, коли розпочнеться новий бюджетний рік.

Раніше стало відомо, що влада знову обговорює майбутню пенсійну реформу. Очікується, що до кінця 2025 року будуть представлені концептуальні положення майбутніх змін. Також ми розповідали, що частина українців до кінця 2025 року отримають збільшені пенсії. Йдеться про людей у віці від 70 до 80 років. 

суд виплати пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
