2 000 грн на медичне обстеження повернуться державі: як не втратити гроші

Людина проходить медичне обстеження, гроші у руці.

Українців попередили про важливі строки програми "Скринінг здоров’я 40+". Виплата, яку громадяни отримали на проходження медичного обстеження, може повернутися до бюджету і буде автоматично списана з картки.

Кому можуть анулювати виплату

Йдеться про українців, які оформили допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 000 грн на спеціальний рахунок.

Для таких громадян діють чіткі строки використання коштів:

якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року — пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року;

якщо заявка була подана після 1 травня — кошти будуть доступні лише два місяці з моменту зарахування.

Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично повернуться у казну.

Як скористатись програмою

Урядова ініціатива передбачає безкоштовні обстеження, під час яких можна виявити захворювання ще до появи перших симптомів.

Зокрема йдеться про ризики:

цукрового діабету 2 типу;

серцево-судинних захворювань;

розладів психічного стану.

Обстеження складається з кількох етапів:

Опитування пацієнта — лікар збирає інформацію про самопочуття, спосіб життя та оцінює ризики розвитку хронічних захворювань.

Лабораторні аналізи — перевірка показників, пов’язаних з роботою серця, судин і нирок, а також загального стану організму.

Фізичний огляд — вимірювання артеріального тиску, пульсу, зросту і ваги.

Пройти обстеження можна в одному з понад 2 тисяч медзакладів по всій Україні. Для цього потрібно обрати клініку та записатися на прийом через платформу МОЗ.

Чому це важливо

Фахівці застерігають, що багато небезпечних хвороб довго не дають про себе знати. Людина може почуватися нормально, але недуга вже починає розвиватися. Регулярний скринінг як раз допомагає вчасно виявити ризики та уникнути серйозного лікування у майбутньому.

