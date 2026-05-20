Головна Фінанси Німеччина виплатить людям з інвалідністю 59 000 грн: як оформити

Дата публікації: 20 травня 2026 08:00
Виплати людям з інвалідністю: хто отримає від Німеччини 59 000 грн
Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці весни 2026 року в одній з областей громадяни з інвалідністю, ветерани війни та інші соціально вразливі громадяни зможуть отримати грошову допомогу за програмою міжнародної ініціативи Joint Emergency Response in Ukraine за фінансової підтримки німецького уряду. В  її рамках передбачене надання грантів на підприємництво під час війни.

Про те, де і як можна оформити відповідну допомогу, повідомляють Новини.LIVE.

Кому доступна грантова допомога від Німеччини

Йдеться про втілення програми, що передбачає надання підтримки вразливим жителям у Харківському регіоні. Її реалізація стала можлива завдяки фінансової підтримки Міністерства економспівробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Грантову допомогу нададуть для підприємців двох громад регіону:

  • Харківська територіальна громада;
  • Височанська територіальна громада.

Ключовою умовою для отримання права на грошову допомогу є наявність критерію вразливості. Виплати будуть надані:

  1. Людям з інвалідністю або родинам, де є люди з групою інвалідності;
  2. Ветеранам війни;
  3. Внутрішнім переселенцям;
  4. Самотнім батькам та матерям;
  5. Багатодітним родинам;
  6. Родинам, які безпосередньо постраждали від війни;
  7. Домогосподарствам, де є вагітні жінки/є діти до пів року;
  8. Сім'ям з малим доходом.

З огляду на це, заявникам необхідно буде відповідати низці інших вимог одночасно:

  • самозайнята особа/фізособа-підприємець;
  • прозора звітність;
  • створення відеовізитівки;
  • бути готовими пройти бізнес-навчання.

Розмір фінансового гранту та як подати заявку

За інформацією організаторів, фінансова підтримка міжнародної ініціативи Joint Emergency Response in Ukraine та Міністерства економспівробітництва та розвитку Німеччини самозайнятих громадян та представників малого бізнесу становить до 59 000 грн (еквівалент — 1 330 доларів). Гранти можна буде використовувати так:

  • 80% допомоги — на придбання обладнання;
  • 20% гранту — на купівлю розхідних матеріалів. 

Також претенденти зможуть пройти експрес бізнес-навчання та отримати індивідуальні консультації.

У разі відповідності вищевказаним критеріям потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. Після цього дані будуть передані координаторам проєкту для подальшого ознайомлення. 

Водночас організатори попереджають, що не зможуть гарантувати, що всі зареєстровані зможуть отримати допомогу та можуть застосувати додаткові критерії, якщо число охочих перевищить наявний фінансовий бюджет.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як отримати грошову допомогу в одному з міст Дніпропетровської області від "Карітас-Спес України". Виплати передбачені для українських родин, які приїхали з небезпечних районів. Для кожного евакуйованого члена родини передбачена сума у 12 300 грн. 

Також Новини.LIVE писали, які категорії отримають грошову допомогу до Дня Незалежності. Зокрема, по 3 100 грн передбачені для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, по 1 000 грн — для учасників бойових дій, по 650 грн — для рідних загиблих захисників. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
