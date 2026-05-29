Виплати від 3 600 грн: хто і як може оформити грошову допомогу від УВКБ

В одному з українських міст у громадян з'явилась можливість подати заявки на програму грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). У її рамках українцям виплачуватимуть від 3 600 грн протягом трьох місяців.

Про те, хто і як може оформити відповідні виплати, розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на представництво організації.

Хто зможе претендувати на виплати від 3 600 грн

Згідно з оприлюдненою інформацією, відкрилась реєстрація на надання допомоги від УВКБ ООН у місті Суми, що потерпає від російських обстрілів.

Долучитися до програми зможуть такі категорії населення:

переміщені домогосподарства через загрозу життю, що мають статус внутрішньо переміщених до 45 днів;

родини, які перемістилися через загрози і є статус переселенців від 46 днів до пів року;

домогосподарства, переміщені через війну за кордон чи в інші регіони (з 24 лютого 2022-го), повернення відбулося не раніше трьох місяців тому та не пізніше року.

Важливий соціально-економічний критерій — середньомісячна сума доходу на одну особу в родині не має перевищувати 8 300 грн.

Розміри допомоги становлять 3 600 (10 800 за три місяці) та 4 100 грн (12 300 грн). Залежно від ситуації громадянам нададуть:

10 800 грн — біженцям, які повернулись за останні три місяці й не більш ніж рік тому; 12 300 грн — ВПО, які переїхали протягом 45 днів; 12 300 грн — переселенцям, які залишили оселі через загрозу для життя від 46 днів до шести місяців; 12 300 грн — домогосподарствам, які постраждали через обстріли протягом останніх 45 днів.

Як записатись в електронну чергу на виплати

Для попередньої реєстрації в чергу до пункту збору даних у Сумах у програмі грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців громадяни повинні заповнити електронну форму.

Після цього слід очікувати на дзвінок від фахівців пункту. Вони призначать конкретний день та час візиту.

Також отримати консультацію чи записатись у чергу можна за номером телефону пункту (у будні з 9:00 до 16:00) в Сумах: 063 182 68 38.

"Важливо. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги від УВКБ ООН", — додали організатори.

