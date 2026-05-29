Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ: кому з родин виплачують від 3 600 грн

Грошова допомога УВКБ: кому з родин виплачують від 3 600 грн

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 13:00
Виплати від 3 600 грн: хто і як може оформити грошову допомогу від УВКБ
Жінка похилого віку, дитина, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В одному з українських міст у громадян з'явилась можливість подати заявки на програму грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). У її рамках українцям виплачуватимуть від 3 600 грн протягом трьох місяців.

Про те, хто і як може оформити відповідні виплати, розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на представництво організації.  

Хто зможе претендувати на виплати від 3 600 грн

Згідно з оприлюдненою інформацією, відкрилась реєстрація на надання допомоги від УВКБ ООН у місті Суми, що потерпає від російських обстрілів. 

Долучитися до програми зможуть такі категорії населення:

  • переміщені домогосподарства через загрозу життю, що мають статус внутрішньо переміщених до 45 днів;
  • родини, які перемістилися через загрози і є статус переселенців від 46 днів до пів року;
  • домогосподарства, переміщені через війну за кордон чи в інші регіони (з 24 лютого 2022-го), повернення відбулося не раніше трьох місяців тому та не пізніше року.

Важливий соціально-економічний критерій — середньомісячна сума доходу на одну особу в родині не має перевищувати 8 300 грн.

Читайте також:

Розміри допомоги становлять 3 600 (10 800 за три місяці) та 4 100 грн (12 300 грн). Залежно від ситуації громадянам нададуть:

  1. 10 800 грн — біженцям, які повернулись за останні три місяці й не більш ніж рік тому;
  2. 12 300 грн — ВПО, які переїхали протягом 45 днів;
  3. 12 300 грн — переселенцям, які залишили оселі через загрозу для життя від 46 днів до шести місяців;
  4. 12 300 грн — домогосподарствам, які постраждали через обстріли протягом останніх 45 днів.

Як записатись в електронну чергу на виплати

Для попередньої реєстрації в чергу до пункту збору даних у Сумах у програмі грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців громадяни повинні заповнити електронну форму.

Після цього слід очікувати на дзвінок від фахівців пункту. Вони призначать конкретний день та час візиту.

Також отримати консультацію чи записатись у чергу можна за номером телефону пункту (у будні з 9:00 до 16:00) в Сумах: 063 182 68 38.

"Важливо. Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги від УВКБ ООН", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю можуть оформити грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на шість місяців. Йдеться про проєкт, що втілюють у Сумській області. Громадяни з територій, що постраждали від війни, можуть подавати заявки до 7 червня. 

Ще Новини.LIVE писали, що українці у чотирьох регіонах можуть отримати 3 100 доларів. Претендувати на гранти можуть ті, хто переїхав через війну або чий бізнес було пошкоджено. Загалом програма передбачає надання різних розмірів допомоги, що залежатимуть від потреб.  

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації