Виплати від Франції: для кого доступна допомога у 7 українських регіонах

У 2026 році у низці українських регіонів доступна грошова допомога від французької гуманітарної організації Acted на покриття базових потреб. Скористатися можливістю можуть лише ті, хто належить до соціально вразливих категорій громадян та продовжують проживати на потенційно небезпечних територіях.



Про те, як отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і де може отримати допомогу від Франції

Як зазначається, благодійники Acted реалізують програму фіндопомоги за пріоритетами для вразливих груп українців, які досі продовжують проживати на територіях прифронтових громад у таких регіонах:

Донецька область (кілька громад у Краматорському районі); Дніпропетровська область (Богинівська громада, Синельниківський район); Чернігівська область (низка громад у Корюківському районі); Сумська область (у Шосткинському районі: Шосткинська громада, Миронівка, Шкирманівка, Крупець, Івот); Харківська область (у Чугуївському районі Пролісненська громада, Пролісне, Дослідне, Гаврилівка, Миколаївка); Херсонська область (у Бериславському районі: Калинівська громада, Благодатівка, Калинівське, Бобровий Кут, Коханівка, Мала Сейдеменуда, Новогреднєве, Новополтавка, Заповіт, Зелений Гай); Миколаївська область (у Миколаївському районі Веснянська та Галицинівська громада).

Взяти участь у програмі від французької гуманітарної організації фінпідтримки зможуть тільки ті домогосподарства, які мають такі категорії вразливості:

родини з трьома і більше дітьми до 18 років;

домогосподарства з дітьми до двох років;

родини з вагітними жінками;

домогосподарства з особами з інвалідністю 1-2 групи;

родини з людьми з тяжкими хворобами;

домогосподарства з маломобільними людьми, яким потрібен сторонній догляд;

родини з людьми похилого віку (60+);

домогосподарства, які очолюють жінки;

родини, очолювані самотніми батьками;

домогосподарства з безробітними особами віком від 50 років;

Також претендувати на допомогу можуть родини, які постраждали під час війни (повністю/частково зруйноване житло, отримано поранення чи втрачено членів домогосподарства).

Куди звертатися за оформленням грошової допомоги

За інформацією організації, громадяни, які підпадають під вищеперелічені умови, зможуть дізнатися про можливість отримати гроші від французької гуманітарної організації Acted, зателефонувавши (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00) до коллцентру відділу допомоги за такими номерами телефонів:

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

"Наявність наведених вище категорій вразливості є обов'язковою для участі у програмі надання багатоцільової грошової допомоги, але не є гарантією її отримання", — йдеться у повідомленні.



