2 000 грн на медицинское обследование вернутся государству: как не потерять деньги

Человек проходит медицинское обследование, деньги в руке. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев предупредили о важных сроках программы "Скрининг здоровья 40+". Выплата, которую граждане получили на прохождение медицинского обследования, может вернуться в бюджет и будет автоматически списана с карты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Кому могут аннулировать выплату

Речь идет об украинцах, которые оформили помощь на прохождение скрининга и получили 2 000 грн на специальный счет.

Для таких граждан действуют четкие сроки использования средств:

если деньги поступили до 1 мая 2026 года — пройти обследование нужно до 30 июня 2026 года;

если заявка была подана после 1 мая — средства будут доступны только два месяца с момента зачисления.

После завершения этого срока неиспользованные деньги автоматически вернутся в казну.

Читайте также:

Как воспользоваться программой

Правительственная инициатива предусматривает бесплатные обследования, во время которых можно выявить заболевание еще до появления первых симптомов.

В частности речь идет о рисках:

сахарного диабета 2 типа;

сердечно-сосудистых заболеваний;

расстройств психического состояния.

Обследование состоит из нескольких этапов:

Опрос пациента — врач собирает информацию о самочувствии, образе жизни и оценивает риски развития хронических заболеваний.

Лабораторные анализы — проверка показателей, связанных с работой сердца, сосудов и почек, а также общего состояния организма.

Физический осмотр — измерение артериального давления, пульса, роста и веса.

Пройти обследование можно в одном из более 2 тысяч медучреждений по всей Украине. Для этого нужно выбрать клинику и записаться на прием через платформу Минздрава.

Почему это важно

Специалисты предостерегают, что многие опасные болезни долго не дают о себе знать. Человек может чувствовать себя нормально, но болезнь уже начинает развиваться. Регулярный скрининг как раз помогает вовремя выявить риски и избежать серьезного лечения в будущем.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить новую финансовую помощь от французской гуманитарной организации Acted. Деньги выплатят уязвимым категориям граждан из семи регионов, проживающих на потенциально опасных территориях.

Также Новини.LIVE сообщали, что правительство Германии выплатит 59 000 грн жителям двух общин на открытие собственного дела. Помощь получат лица, которые соответствуют определенным категориям уязвимости, имеют прозрачную отчетность и готовы пройти бизнес-обучение.