Перехожі біля відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у державному "Ощадбанку" доступна можливість оформлення щомісячної грошової допомоги на дітей у рамках програми підтримки українських батьків. У банку можна відкрити спецрахунки для надходження державної цільової допомоги.

Про те, як і хто може оформити виплати цього місяця, повідомляють Новини.LIVE.

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Хто з клієнтів може отримати через Ощадбанк 12 000 грн

Як розповіли у пресслужбі, йдеться про урядову ініціативу під назвою "єЯсла" щодо забезпечення умов для того, щоб батьки могли поєднувати виховання дітей з роботою.

Ощадбанк уповноважений відкривати спеціальні рахунки для нарахування грошової допомоги за урядовою програмою підтримки сімей. Громадяни з малолітніми дітьми можуть скористатися можливістю оформлення соціальної допомоги.

Виплати у рамках такої підтримки мають покрити вартість послуг з догляду за дітьми до трьох років. Кошти можна спрямувати на оплату:

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Приватних дошкільних закладів;

Послуг з надання догляду за дітьми від фізосіб-підприємців/юросіб;

Окремих послуг у закладах дошкільної освіти (продукти, гуртки, різноманітні заняття).

Розміри допомоги на дітей та як виплачуватимуть

Згідно з правилами програми "єЯсла", передбачається надання двох розмірів допомоги з догляду за дитиною. Максимально можна отримати 12 000 грн. А саме:

на кожну дитину — по 8 000 грн щомісяця;

на кожну дитину з інвалідністю — по 12 000 грн щомісяця.

Починаючи з наступного року, розміри виплат будуть затверджувати законом "Про держбюджет".

Зараховуватимуть кошти щомісяця на рахунок зі спецрежимом використання "Дія.Картка". Допомогу можна бути використати упродовж 90 днів з часу досягнення дитиною трьох років.

Як в Ощадбанку оформити допомогу на дітей

Для отримання допомоги "єЯсла" родинам передусім необхідно подати заяву до Пенсійного фонду (особисто/поштою/через цифрові сервіси). Також відповідний сервіс доступний на єдиному державному порталі "Дія", через Центр надання адміністративних послуг, місцеву раду.

До заяви слід додати:

свідоцтво про народження кожної дитини;

рішення про встановлення опіки для опікунів (копія);

витяг з наказу роботодавця про вихід на роботу на цілий день (копія);

довідку про підтвердження місця роботи на повний день.

Після цього необхідно звернутися до відділення Ощадбанку із запитом про відкриття спеціального рахунку для виплати допомоги "єЯсла".

Кошти почнуть нараховувати з місяця після досягнення дитиною одного року та до трьох років включно.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що власники деяких карт Mastercard від Ощадбанку можуть отримати до 500 грн знижки. Такі умови запровадили на здійснення онлайн-розрахунків через одну з торговельних мереж. Щоб мати право на знижку, треба дотриматися умов програми. Акція діятиме до 15 грудня 2026 року.