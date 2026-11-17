Прохожие возле отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" доступна возможность оформления ежемесячной денежной помощи на детей в рамках программы поддержки украинских родителей. В банке можно открыть специальные счета для получения государственной целевой помощи.

О том, как и кто может оформить выплаты в этом месяце, сообщают Новини.LIVE.

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Кто из клиентов может получить через Ощадбанк 12 000 грн

Как сообщили в пресс-службе, речь идет о правительственной инициативе под названием "еЯсла", направленной на создание условий, позволяющих родителям совмещать воспитание детей с работой.

Ощадбанк уполномочен открывать специальные счета для начисления денежной помощи в рамках правительственной программы поддержки семей. Граждане с малолетними детьми могут воспользоваться возможностью оформления социальной помощи.

Выплаты в рамках такой поддержки должны покрыть стоимость услуг по уходу за детьми до трех лет. Средства можно направить на оплату:

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Частных дошкольных учреждений;

Услуг по уходу за детьми, предоставляемых физическими лицами-предпринимателями/юридическими лицами;

Отдельных услуг в учреждениях дошкольного образования (продукты, кружки, различные занятия).

Размеры помощи на детей и порядок выплат

Согласно правилам программы "еЯсла", предусмотрено предоставление двух размеров помощи по уходу за ребенком. Максимально можно получить 12 000 грн. А именно:

на каждого ребенка — по 8 000 грн ежемесячно;

на каждого ребенка с инвалидностью — по 12 000 грн ежемесячно.

Начиная со следующего года, размеры выплат будут утверждаться законом "О госбюджете".

Средства будут зачисляться ежемесячно на счет со специальным режимом использования "Дія.Картка". Пособие можно использовать в течение 90 дней с момента достижения ребенком трехлетнего возраста.

Как оформить помощь на детей в Ощадбанке

Для получения помощи "еЯсла" семьям в первую очередь необходимо подать заявление в Пенсионный фонд (лично/по почте/через цифровые сервисы). Также соответствующий сервис доступен на едином государственном портале "Дія", через Центр предоставления административных услуг, местный совет.

К заявлению следует приложить:

свидетельство о рождении каждого ребенка;

решение об установлении опеки для опекунов (копия);

выписку из приказа работодателя о выходе на работу на полный рабочий день (копия);

справку, подтверждающую место работы на полный рабочий день.

После этого необходимо обратиться в отделение Ощадбанка с запросом об открытии специального счета для выплаты помощи "еЯсла".

Средства начнут начисляться со следующего месяца после достижения ребенком одного года и до трех лет включительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 10 декабря в Ощадбанке начнут действовать новые тарифы. Речь идет об операциях с кодом MCC 7995, связанных с игорным бизнесом. Еще одно нововведение коснется получения карт. Речь идет о тарифах на доставку платежных карт через почтового оператора.

Также Новини.LIVE писали о том, что владельцы некоторых карт Mastercard от Ощадбанка могут получить скидку до 500 грн. Такие условия ввели для осуществления онлайн-расчетов через одну из торговых сетей. Чтобы иметь право на скидку, необходимо соблюдать условия программы. Акция будет действовать до 15 декабря 2026 года.