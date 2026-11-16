Чоловік з карткою Ощадбанк та готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам Ощадбанку варто звернути увагу на нові тарифи, які почнуть діяти з 10 грудня 2026 року. За окремі карткові операції фінустанова стягуватиме додаткову комісію, а її розмір залежатиме від того, де проводиться платіж. Також банк переглянув вартість доставки миттєвих карток.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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За які платежі Ощадбанк запровадить комісію

З 10 грудня 2026 року державний Ощадбанк змінить тарифи на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток. Нововведення стосується операцій із кодом MCC 7995, які пов'язані з гральним бізнесом.

До таких платежів належать:

поповнення рахунків букмекерських компаній;

розрахунки в онлайн- та звичайних казино;

купівля лотерейних квитків;

інші операції, пов'язані з азартними іграми.

Розмір комісії залежатиме від місця проведення платежу. За операції в Україні банк утримуватиме 1% від суми, а за кордоном — 2%.

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Водночас для таких розрахунків не можна буде використовувати кредитні кошти. Комісія передбачена лише для платежів із використанням власних грошей клієнта.

Скільки коштуватиме доставка картки Ощадбанку

Окремі зміни стосуються тарифів на доставку миттєвих платіжних карток через поштового оператора. Вони діятимуть для тарифних пакетів MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" та "Зарплатний".

Вартість послуги становитиме:

80 грн — доставка територією України;

500 грн — доставка до країн, де працює мережа поштового оператора;

1 000 грн — доставка до інших країн.

Комісію з ПДВ списуватимуть одноразово з рахунку після замовлення послуги. Водночас банк передбачив пільговий період: до 30 червня 2027 року доставка миттєвих карток буде безкоштовною.

Кого торкнуться нові тарифи Ощадбанку

Нові умови не означають, що банк почне додатково списувати гроші за кожну покупку з картки. Комісія 1% або 2% стосується конкретної категорії операцій із кодом MCC 7995.

Тому клієнтам, які не користуються послугами букмекерських компаній, казино та не купують лотерейні квитки, не варто очікувати додаткових списань через це нововведення. Звичайні розрахунки в магазинах та оплата комунальних послуг під нову комісію не підпадають.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Ощадбанк може затримувати зняття арешту з банківського рахунку навіть після отримання відповідної постанови виконавця. У таких випадках клієнти можуть тимчасово втрачати доступ до зарплати, пенсії та інших власних коштів. Також важливо знати, яку суму дозволено використовувати з арештованого рахунку у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк розігрує серед власників преміальних карток Mastercard сертифікати на шопінг і подорожі номіналом від 10 000 грн. Для участі клієнтам потрібно виконати умову щодо мінімальних витрат за карткою — від 30 000 грн на місяць. Додаткові шанси на перемогу передбачені для тих, хто оформить нову картку або почне користуватися кредитним лімітом.