Виплати від УВКБ ООН — хто отримає допомогу в 11 тис. грн у лютому

Українські гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) прийматимуть заявки на грошову допомогу у лютому 2025 року. Реєстрація на виплату у близько 11 тис. грн буде доступна в одному з регіонів.

Про це повідомляє УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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У деяких регіонах реєстрація на виплати припинилась через наплив охочих отримати гроші, однак заявки буде приймати УВКБ ООН у Чернігівській області.

Згідно з програмою, сума допомоги за один місяць становить 3,6 тис. грн. Виплати розраховані на три місяці на кожного члена сім'ї, тобто загалом кожен із них отримає по 10,8 тис. грн.

Подавати заявки на виплати у Чернігівській області зможуть найбільш вразливі категорії осіб, які так чи інакше постраждали через агресію РФ. Йдеться про:

внутрішніх переселенців;

біженців, які повернулись з-за кордону.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — йдеться у повідомленні.

Виплати дадуть тим, хто має такі критерії вразливості:

сім'я має неповнолітніх дітей/людей похилого віку, яку очолює тільки один із батьків;

є особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

є люди з тяжкими хворобами та особи з групою інвалідності.

Важливі низькі доходи громадян, котрі претендують на фіндопомогу. Так, дохід за місяць на одного члена сім'ї не може бути більшим за 5,4 тис. грн.

Як отримати фіндопомогу у Чернігівській області

Приймання громадян відбувається за адресою: м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,17, (графік роботи офісу: пн, вт з 9:00 — 16:00).

"Найближчий час пункт збору даних працюватиме в режимі консультування. Можливі зміни в графіках і тому за завжди актуальною інформацією слідкуйте в нашому тг каналі", — повідомляють організатори.

Детальну інформацію про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних можна знайти за посиланням.

Раніше ми розповідали про те, що у столиці діти із багатодітних родин та з числа внутрішніх переселенців отримають одноразову фіндопомогу у 2025 році. В рамках програми "Турбота. Назустріч киянам" виплачують по 7,5 тис. грн.

Також ми писали, що благодійний фонд "Карітас Донецьк" реєструє на фінансову допомогу. Ті, хто постраждав від агресії РФ, зможуть отримати до 40 тис. грн на родину.