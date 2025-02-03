Виплати до 20 тис. грн — де приймають заявки на допомогу

Матеріальна допомога у 20 тис. грн — де доступні виплати
У лютому 2025 року в одному з регіонів громадянам стали доступні кілька видів матеріальної допомоги. Зокрема, йдеться про тих, хто постраждав внаслідок воєнних дій.
Про це повідомляє ГО "ВПО України" у Telegram.
Де в Україні доступна одноразова матеріальна допомога
Як зазначають у громадській організації, отримати виплати зможуть громадяни, які мешкають у Краматорську Донецької області, які так чи інакше постраждали внаслідок війни з РФ.
Допомога доступна:
- краматорцям, які постраждали внаслідок воєнних дій;
- громадянам, чиє майно пошкоджене від атак РФ.
Зазначається, що депутати Краматорської міської ради рішенням від 31.08.2022 № 29/VIII-193 затвердили Порядок надання допомоги громадянам, які постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру під час воєнного стану.
Як отримати кошти у Краматорську
Матеріальну допомогу призначають на підставі особистої заяви громадянина. Заяву потрібно подати до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міської ради. Зокрема, у разі поранення особи розмір матеріальної допомоги становитиме:
- тяжке поранення — 20 тис. грн;
- інші поранення — 5 тис. грн.
Проте у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:
- на підставі надання заявником неповних або недостовірних даних;
- у зв’язку з відсутністю кошторисних призначень або повного використання коштів місцевого бюджету.
Також громадяни можуть подавати заяву про ремонт пошкодженого житла в "Дії" за посиланням. Заявки на обстеження майна на предмет пошкоджень після обстрілів приймають за єдиним номером контакт-центру — 099-099-1505.
Проконсультуватися мешканці Краматорської тергромади зможуть за адресою: вул. В. Чорновола, 24, кабінет 1, з понеділка по п’ятницю, з 9 до 17 години, або за телефоном — 050-425-0999.
Також консультації з приводу отримання цих видів допомоги доступні в Управлінні праці та соцзахисту населення за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 23, або за номером телефону 093-23-43-022.
Раніше ми розповідали, що у Київській області громадянам виплатять фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Кошти надають тим, хто попередньо вніс своє прізвище у спеціально створену форму.
Також ми писали, що у 2025 році продовжать дію держпрограми "Тепла зима". Згідно з нею можна буде отримати по 6,5 тис. грн на дітей із малозабезпечених родин та з числа ВПО.
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