Виплати для дітей — де приймають заявки на допомогу у 7,5 тис. грн

Дорослі з маленьким хлопчиком. Фото: EPA

У Києві понад 10 тисяч дітей із багатодітних родин та з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримають одноразову фінансову допомогу у 2025 році. Це передбачено міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Про це повідомляє пресслужба ГО "ВПО України".

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У громадській організації зазначили, посилаючись на інформацію Київської міської держадміністрації, що кошти виплатять на кожну дитину.

За попередніми оцінками, гроші зможуть отримати понад 10,5 тис. маленьких українців. Саме стільки дітлахів виховується у 8,5 тис. багатодітних родинах.

Розмір грошової допомоги в рамках міської цільової програми "Турбота" становитиме 7,5 тис. гривень на кожну дитину. Виплата допомоги відбудеться разово протягом року, її нарахують на "Картку киянина".

Які умови програми підтримки

Серед головних вимог до родин на таку підтримку столичної влади:

дитина має право на соціальну допомогу, тобто перебуває на обліку в органах соцзахисту;

родина виховує троє і більше дітей;

такі діти фактично проживають у м. Київ.

На відповідні виплати у міській цільовій програмі закладено близько 80 млн гривень.

Кошти нададуть на основі розпорядження міського голови "Про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям міста Києва, які виховують троє і більше дітей у 2025 році".

Раніше ми розповідали, що благодійники фонду "Карітас Донецьк" збирають заявки на фінансову допомогу. Родини, які постраждали від російської агресії, зможуть отримати до близько 40 тис. гривень.

Також у лютому українці отримають змогу подати заявку на фіндопомогу у 10,8 тис. грн. Реєстрацію відкриють благодійники від УВКБ ООН у Київській області.