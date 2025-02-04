Выплаты от УВКБ ООН — кто получит помощь в 11 тыс. грн в феврале

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) будут принимать заявки на денежную помощь в феврале 2025 года. Регистрация на выплату в около 11 тыс. грн будет доступна в одном из регионов.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram-канале.

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В некоторых регионах регистрация на выплаты прекратилась из-за наплыва желающих получить деньги, однако заявки будет принимать УВКБ ООН в Черниговской области.

Согласно программе, сумма помощи за один месяц составляет 3,6 тыс. грн. Выплаты рассчитаны на три месяца на каждого члена семьи, то есть в целом каждый из них получит по 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты в Черниговской области смогут наиболее уязвимые категории лиц, которые так или иначе пострадали из-за агрессии РФ. Речь идет о:

внутренних переселенцах;

беженцах, которые вернулись из-за границы.

"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в том числе и из-за границы)", — говорится в сообщении.

Выплаты дадут тем, кто имеет такие критерии уязвимости:

семья имеет несовершеннолетних детей/пожилых людей, которую возглавляет только один из родителей;

есть лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

есть люди с тяжелыми болезнями и лица с группой инвалидности.

Важны низкие доходы граждан, претендующих на финпомощь. Так, доход за месяц на одного члена семьи не может быть больше 5,4 тыс. грн.

Как получить финпомощь в Черниговской области

Прием граждан происходит по адресу: г.Чернигов, ул.Гетмана Полуботка,17, (график работы офиса: пн, вт с 9:00 - 16:00).

"Ближайшее время пункт сбора данных будет работать в режиме консультирования. Возможны изменения в графиках и поэтому за всегда актуальной информацией следите в нашем тг канале", — сообщают организаторы.

Подробную информацию о программе, условия подачи заявки и адреса пунктов сбора данных можно найти по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что в столице дети из многодетных семей и из числа внутренних переселенцев получат одноразовую финпомощь в 2025 году. В рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам" выплачивают по 7,5 тыс. грн.

Также мы писали, что благотворительный фонд "Каритас Донецк" регистрирует на финансовую помощь. Те, кто пострадал от агрессии РФ, смогут получить до 40 тыс. грн на семью.