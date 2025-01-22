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Выплата 10,8 тыс. грн — кто получит помощь UNHCR в январе

22 января 2025 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от UNHCR — кто и где сможет не получить 10,8 тыс. грн в январе
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В январе 2025 года граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь в рамках программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Заявки принимают не во всех регионах страны из-за большого количества желающих получить выплаты.

Об этом говорится в сообщениях UNHCR в Telegram.

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Условия программы денежной помощи от UNHCR

Выплаты от UNHCR доступны для наиболее уязвимых категорий граждан в Кропивницком, тогда как большинство регионов занимаются обработкой поданных заявок и пока приостановили регистрацию.

В рамках соответствующей программы выплачивают по 3,6 тыс. гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. То есть суммарно каждый получит по 10,8 тыс. гривен.

Приобщиться к программе могут граждане из числа внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.

"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в частности, и из-за границы)", — говорится в сообщении.

Выплаты предоставят тем, кто подпадает под следующие требования:

  • семья неполная (есть лишь кто-то один из родителей), где имеются несовершеннолетние дети/пожилые люди;
  • в семье из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями/инвалидностью.

Также важным условием является затруднительное финансовое положение граждан. Так, доход на одного члена семьи не может превышать сумму в 5,4 тыс. грн.

Кроме того, средства предоставят, если семья в течение трех месяцев не получала финансовую помощь от UNHCR и других организаций.

Как подать заявку в Кропивницком

Регистрация происходит в порядке живой очереди по адресу: Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а (офис работает с 9.00 до 15.00).

При себе гражданам нужно иметь следующий пакет документов (на каждого члена семьи):

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный номер;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • номер банковской карты для выплаты средств;
  • документ, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
  • номер мобильного телефона;

Ранее мы писали, что в Запорожской области можно зарегистрироваться на финпомощь от ООН в размере 3,6 тысячи гривен. Мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.

Также рассказывали, что гражданам доступна помощь от "СОС Дитячі Містечка".  В рамках поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивают от 10,8 тысячи до 14,4 тысячи гривен.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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