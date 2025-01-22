Выплаты от UNHCR — кто и где сможет не получить 10,8 тыс. грн в январе

Выплата 10,8 тыс. грн — кто получит помощь UNHCR в январе
В январе 2025 года граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь в рамках программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Заявки принимают не во всех регионах страны из-за большого количества желающих получить выплаты.
Об этом говорится в сообщениях UNHCR в Telegram.
Условия программы денежной помощи от UNHCR
Выплаты от UNHCR доступны для наиболее уязвимых категорий граждан в Кропивницком, тогда как большинство регионов занимаются обработкой поданных заявок и пока приостановили регистрацию.
В рамках соответствующей программы выплачивают по 3,6 тыс. гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. То есть суммарно каждый получит по 10,8 тыс. гривен.
Приобщиться к программе могут граждане из числа внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.
"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в частности, и из-за границы)", — говорится в сообщении.
Выплаты предоставят тем, кто подпадает под следующие требования:
- семья неполная (есть лишь кто-то один из родителей), где имеются несовершеннолетние дети/пожилые люди;
- в семье из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- в семье есть лица с тяжелыми заболеваниями/инвалидностью.
Также важным условием является затруднительное финансовое положение граждан. Так, доход на одного члена семьи не может превышать сумму в 5,4 тыс. грн.
Кроме того, средства предоставят, если семья в течение трех месяцев не получала финансовую помощь от UNHCR и других организаций.
Как подать заявку в Кропивницком
Регистрация происходит в порядке живой очереди по адресу: Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а (офис работает с 9.00 до 15.00).
При себе гражданам нужно иметь следующий пакет документов (на каждого члена семьи):
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- номер банковской карты для выплаты средств;
- документ, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
- номер мобильного телефона;
Ранее мы писали, что в Запорожской области можно зарегистрироваться на финпомощь от ООН в размере 3,6 тысячи гривен. Мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.
Также рассказывали, что гражданам доступна помощь от "СОС Дитячі Містечка". В рамках поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивают от 10,8 тысячи до 14,4 тысячи гривен.
Читайте Новини.LIVE!