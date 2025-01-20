Виплати від NRС знову доступні українцям — які суми та умови

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартував прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Кошти передбачені для 55 тис. внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають у небезпечних зонах.

Про це інформує пресслужба ГО "ВПО України" у соціальній мережі Facebook.

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Умови програми грошової допомоги від NRС

Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає допомогу українцям, постраждалим від війни в країні. На кожну особу в родині передбачені 10,8 тис. гривень.

"У понеділок, 20 січня, о 09:00 Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

Організатори пріоритет надають особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон. А саме:

громадяни, які мешкають на територіях, визначених як території, де тривають бойові дії;

переселенці, які вимушено покинути свої домівки;

внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях із високою інтенсивністю бойових дій.

Також важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично перебуває на території України.

Джерело: ГО ВПО України

Реєстрація на отримання грошової допомоги

Громадяни можуть за допомогою спеціальної форми подати заявку на отримання грошової допомоги. До розгляду братимуть тільки першу спробу подачі заявки, усі наступні — будуть автоматично видалятися.

Необхідно заздалегідь підготувати наступні документи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дітей (якщо у родині є діти віком до 18 років);

ідентифікаційний податковий номер;

банківський рахунок у форматі IBAN.

Організатори зазначають, що у разі успішно поданої заявки — протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Його необхідно зберегти, оскільки знадобиться пізніше для перевірки статусу заявки за допомогою інструменту самоперевірки.

Також в NRC зауважили, що ніколи не запитують дані банківської картки, PIN-код або CVV.

"Якщо Ви отримали електронний лист, текстове повідомлення або повідомлення в соцмережах, які викликають підозру, не відповідайте на них. Ви можете перевірити справжність повідомлення, зателефонувавши на гарячу лінію NRC", — зазначають в організації.

Уточнити деталі можна за такими контактами:

Гаряча лінія: 0 800 302 007;

Email: ua.info@nrc.no

Нагадаємо, жителям Кіровоградської області стали доступні виплати від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Йдеться про одноразову допомогу у 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що уряд у 2025 році продовжив дію програми "Прихисток". Сума виплати залишилась на рівні попереднього року — 450 гривень за одного розміщеного переселенця.