Виплати від NRС знову доступні українцям — які суми та умови

Фіндопомога від NRC — хто з українців отримає гроші у січні
В Україні стартував прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Кошти передбачені для 55 тис. внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають у небезпечних зонах.
Про це інформує пресслужба ГО "ВПО України" у соціальній мережі Facebook.
Умови програми грошової допомоги від NRС
Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає допомогу українцям, постраждалим від війни в країні. На кожну особу в родині передбачені 10,8 тис. гривень.
"У понеділок, 20 січня, о 09:00 Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.
Організатори пріоритет надають особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон. А саме:
- громадяни, які мешкають на територіях, визначених як території, де тривають бойові дії;
- переселенці, які вимушено покинути свої домівки;
- внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях із високою інтенсивністю бойових дій.
Також важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично перебуває на території України.
Реєстрація на отримання грошової допомоги
Громадяни можуть за допомогою спеціальної форми подати заявку на отримання грошової допомоги. До розгляду братимуть тільки першу спробу подачі заявки, усі наступні — будуть автоматично видалятися.
Необхідно заздалегідь підготувати наступні документи:
- паспорт громадянина України або ID-картка;
- довідку внутрішньо переміщеної особи;
- свідоцтво про народження дітей (якщо у родині є діти віком до 18 років);
- ідентифікаційний податковий номер;
- банківський рахунок у форматі IBAN.
Організатори зазначають, що у разі успішно поданої заявки — протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Його необхідно зберегти, оскільки знадобиться пізніше для перевірки статусу заявки за допомогою інструменту самоперевірки.
Також в NRC зауважили, що ніколи не запитують дані банківської картки, PIN-код або CVV.
"Якщо Ви отримали електронний лист, текстове повідомлення або повідомлення в соцмережах, які викликають підозру, не відповідайте на них. Ви можете перевірити справжність повідомлення, зателефонувавши на гарячу лінію NRC", — зазначають в організації.
Уточнити деталі можна за такими контактами:
- Гаряча лінія: 0 800 302 007;
- Email: ua.info@nrc.no
Нагадаємо, жителям Кіровоградської області стали доступні виплати від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Йдеться про одноразову допомогу у 10,8 тис. гривень.
Також ми писали, що уряд у 2025 році продовжив дію програми "Прихисток". Сума виплати залишилась на рівні попереднього року — 450 гривень за одного розміщеного переселенця.
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