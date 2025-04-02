Виплати для підприємців — хто і де можна отримати до 3 тис. євро

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники Гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe в рамках реалізації програми підтримки українського бізнесу під час війни приймають заявки на гранти. Фінансова допомога передбачена для мікробізнесу у західних областях України.

Про це повідомляють організатори на офіційних сторінках у соцмережах.

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Детальніше про програму Help — Hilfe zur Selbsthilfe

Як зазначається, підприємці, які мешкають у західному регіоні ще мають можливість зареєструватися на фінансування. Останній день прийому заявок – 7 квітня 2025 року. Конкурс у східних і південних регіонах України вже закрили через досягнення набору необхідної кількості учасників.

Заявки можна подати в наступних областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Закарпатській;

Волинській;

Чернівецькій;

Хмельницькій.

Пріоритет у відборі матимуть:

підприємці, бізнес яких постраждав внаслідок бойових дій.

ветерани (статус учасника бойових дій отримано після 2014 року);

жінки-підприємці, які виїхали в інший регіон;

жінки-підприємці, які є головою домогосподарства через службу чоловіка;

родини з дітьми, особами похилого віку, інвалідністю з підтвердженим статусом.

Оголошення. Джерело: Help — Hilfe zur Selbsthilfe

Сума допомоги та як зареєструватися

Громадяни зможуть отримати до 3 тис. євро фіндопомоги в національній валюті, які можна буде витратити на відновлення або розвиток власної справи.

Гранти мають бути спрямовані на підтримку ремісничого та сервісного бізнесу: деревообробку, виробництво текстилю, миловаріння, створення свічок, IT-послуги, ремонт техніки та надання послуг краси. У агросфері підтримують бізнеси, що займаються розведенням тварин або виробництвом готової продукції.

Подати заявку можна, заповнивши спеціальну анкету.

Нагадаємо, громадяни у Сумському регіоні, чиє житло отримало пошкодження внаслідок війни, зможуть отримати ваучери на 16 тис. грн. Кошти можна буде витратити на будматеріали.

Також ми повідомляли, що громадяни, які фізично постраждали від атак, можуть претендувати на грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, в одному з регіонів виплачують по 30 тис. грн.