Виплати у 2025 році — українці можуть отримати грошові ваучери

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Посмішка ЮА" оголосив програму з надання грошових ваучерів для громадян, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни. Проєкт охопить жителів міста Суми.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фонду у Facebook.

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Хто зможе отримати грошові ваучери

Як зазначають організатори, вони вирішили підтримати жителів міста Суми, що регулярно перебуває під ворожими обстрілами. Саме з цього міста вирішили розпочати новий напрям гуманітарної допомоги для людей, які проживають у зоні щоденного ризику.

"Суми. Місто, яке тримається, попри все. Постійні обстріли, пошкоджені домівки, нестабільність — але й сила, підтримка, турбота. Це не просто допомога. Це підтримка гідності, безпеки та стабільності в дуже нестабільному світі", — йдеться у повідомленні.

За умовами програми, громадянам, чиє житло отримало пошкодження внаслідок війни, нададуть ваучери на 16 тис. грн, які можна буде витратити на будівельні матеріали.

Завдяки цьому жителі міста отримають можливість самостійно здійснити першочерговий ремонт:

поремонтувати вікна;

відновити дах;

замінити двері;

утеплити тріщини.

Оголошення. Джерело: БФ Посмішка ЮА

Як долучитися до програми допомоги у Сумах

За словами представників благодійного фонду "Посмішка ЮА", ваучери можна використати у Сумській торгівельній групі.

Всі охочі скористатися можливістю отримати грошові ваучери можуть звернутися за такими контактами:

Гаряча лінія БФ "Посмішка ЮА" — 050 460 2240 (пн-пт 09:00 — 17:00);

Міжнародна організація з міграції (МОМ) — 0 800 215 015 (пн-пт 09:00 — 17:00).

Відповідний проєкт реалізують спільно з Міжнародною організацією з міграції (IOM Ukraine).

"Ми поруч, щоби сумчани могли залишатися вдома — у своїх, хай навіть трохи пошкоджених, але рідних стінах", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що громадяни з прифронтових районів зможуть отримати фінансову допомогу. Відповідну підтримку нададуть особам з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що українці, які постраждали фізично від обстрілів, можуть претендувати на фіндопомогу від місцевої влади. Зокрема, в одному з міст гарантують суму у 30 тис. грн.