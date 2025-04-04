Виплати до 50 тис. грн — де українцям доступна грошова допомога у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Херсонській міський територіальній громаді розповіли, кому доступна одноразова грошова допомога у 2025 році. Зокрема, передбачена підтримка сімей загиблих та постраждалих внаслідок російської агресії до 50 тис. грн.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

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Детальніше про одноразову грошову допомогу

Як пояснили в МВА, на території громади діє програма "Соціальний захист". У 2025 році її дещо підкоригували, завдяки чому одноразову грошову допомогу зможуть отримати більше громадян.

Передбачені виплати за кількома напрямками.

Допомога ветеранам та довгожителям

Виплати зможуть отримати учасники бойових дій Другої світової війни у розмірі 3 тис. грн до Дня Незалежності.

Також надане право на допомогу для 100-річних та старших жителів громади у сумі 3 тис. грн до дня народження.

Фінансування медичних послуг

Громадяни, які потребують лікування онкології та операцій можуть отримати 10 тис. грн. Зокрема, онкохворі без стаціонарного лікування — 5 тис. грн. На операції на серці та суглобах надають 10 тис. грн. Відповідна допомога надається один раз на рік.

Допомога родинам загиблих та постраждалих від агресії РФ

Рідні загиблих можуть отримати 30 тис. грн. Батькам дітей, які отримали поранення виплачують по 30 тис. грн. Цивільним, які постраждали від бойових дій надають такі суми:

на амбулаторне лікування — 5 тис. грн;

на стаціонарне лікування:

до семи днів — 15 тис. грн;

до 21 дня — 25 тис. грн;

більш ніж 21 день — 50 тис. грн.

Така фінансова допомога також надається одноразово.

Родинам загиблих військових із Херсонської громади виплачують по 40 тис. грн.

Оголошення. Джерело: ХМВА

Як отримати грошову допомогу

Громадяни, які мешкають у Херсонській тергромаді, можуть звертатися з питанням про одноразову грошову допомогу у 2025 році за такими контактами:

Дніпровський район — 099 25 35 491;

Корабельний район — 050 87 51 141;

Центральний район — 066 44 79 236.

Там нададуть детальну інформацію про перелік документів та порядок оформлення фіндопомоги.

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