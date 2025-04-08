Выплаты от УВКБ ООН — кто и где сможет оформить трехмесячную помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Сумской области могут подать заявки на трехмесячную денежную помощь по программе поддержки от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) весной 2025 года. Деньги смогут получить переселенцы и беженцы, которые попали в трудное финансовое положение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы денежной помощи

Получат право подать заявки на финпомощь от УВКБ ООН жители г. Конотоп Сумской области из числа вынужденно перемещенных лиц в случае переезда в течение последних шести месяцев, а также тех, кто вернулся домой из-за границы.

Выплаты назначат при условии соответствия определенным критериям, в частности, важным аспектом является трудное финансовое положение.

Как сообщают организаторы, граждане должны соответствовать таким критериям уязвимости:

ограниченное социально-экономическое положение: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн;

семью возглавляет только отец или мать, где есть малолетние дети или лица пожилого возраста;

домохозяйство имеет только лиц пожилого возраста, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;

семья имеет лиц с особыми потребностями (речь идет о тяжелобольных и лицах с различными группами инвалидности).

Размер помощи для уязвимых категорий лиц в 2025 году от УВКБ ООН остается неизменным. Он составляет 10,8 тыс. грн за трехмесячный период. То есть каждый член домохозяйства получит по 3,6 тыс. грн ежемесячно.

Как присоединиться к программе помощи

Граждане могут подать заявки 10 апреля 2025 года, в г. Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес приема: бул. Б.Хмельницкого, 24 (часы работы: 11:30-14:30). Попасть на прием разрешается только по предварительной записи.

Доступный контактный номер телефона для предварительной регистрации — 063 182 68 38 38.

В апреле этого года будут работать мобильные группы для регистрации на финансовую помощь в других населенных пунктах области. Сообщения об этом будут публиковать в Telegram-канале организации.

Напомним, украинцы могут получить деньги от гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. По ее программе, тот, кто имеет бизнес, может получить гранты до 3 тыс. евро.

Также мы сообщали, что граждане одного из регионов, чье жилье повреждено в результате агрессии РФ, могут подать заявки на ваучеры на 16 тыс. грн. За эти деньги можно приобрести необходимые строительные материалы для ремонта.