Виплати від UNHCR у лютому — хто і де з громадян може оформити 10,8 тис. грн

Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

10 лютого 2026 року мешканці одного з прифронтових міст матимуть змогу подати заявки на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine (представництва Aгенції ООН у справах біженців). Зокрема, попередня реєстрація доступна пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби UNHCR у Telegram.

Хто зможе отримати виплати від UNHCR у лютому

Як зазначили в організації, 10 лютого підтримка UNHCR стане доступною для мешканців Охтирської громади Сумської області, що межує з державою-агресоркою. Кошти зможуть оформити тільки вразливі категорії громадян з числа внутрішніх переселенців та біженців, якщо не мали до цього подібної допомоги (протягом трьох місяців).

Зокрема, використовуються критерії вразливості, щоб виплати могли отримати тільки ті особи, які найбільше цього потребують. Кошти можна буде направити на ключові базові потреби (житло, продукти, медикаменти, одяг, опалення).

Заявники мають відповідати таким соціально-економічно показникам (один з):

неповні родини з малолітніми дітьми чи громадянами від 55 років;

домогосподарства, які очолюють особи віком понад 55 років;

родини з самотніми громадянами (від 55 років), які виховують дітей;

домогосподарства з особами з інвалідністю/хронічними хворобами;

розмір доходу на одну особу в родині не вищий за 6,3 тис. грн.

Сума допомоги та як подати заявку

Громадяни отримають по 3,6 тис. грн на особу/на місяць. Допомогу надаватимуть три місяці, тобто одна людина зможе отримати 10,8 тис. грн за весь час. Суму тримісячної допомоги одним траншем надішлють через банківський переказ або переказ Western Union на рахунок голови сім'ї.

10 лютого у м. Охтирка реєстрація відбудеться за номером телефону: 063 182 68 38.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 10 лютого 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону. Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Переселенцям необхідно підготувати документ з підтвердженням переміщення (не більш ніж пів року).

Які ще виплати можуть оформити жителі Сумщини

Жителі Білопільської тергромади Сумської області можуть попередньо зареєструватися у програмі грошової підтримки від ГО "Відповідальні громадяни".

Такі виплати надають разом з JERU (спільна ініціатива міжнародних організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide) за фінпідтримки МЗС Німеччини. В її рамках громадяни зможуть оформити до 4 тис. доларів.

Грошову допомогу можна витратити на розвиток власної справи.

Раніше ми розповідали, що у двох областях жителі можуть подати заявки на фіндопомогу від Естонії. В рамках програми можна отримати гранти до 42 тис. грн.

Ще писали, що БФ "Право на захист" надасть підтримку жителям одного з міст Київської області. Йдеться про суму допомоги у 10,8 тис. грн за три місяці.