Выплаты от UNHCR в феврале — кто и где из граждан может оформить 10,8 тыс. грн

10 февраля 2026 года жители одного из прифронтовых городов смогут подать заявки на финансовую помощь от UNHCR Ukraine (представительства Агентства ООН по делам беженцев). В частности, предварительная регистрация доступна пенсионерам и людям с инвалидностью.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы UNHCR в Telegram.

Кто сможет получить выплаты от UNHCR в феврале

Как отметили в организации, 10 февраля поддержка UNHCR станет доступной для жителей Ахтырской громады Сумской области, граничащей с государством-агрессором. Средства смогут оформить только уязвимые категории граждан из числа внутренних переселенцев и беженцев, если не имели до этого подобной помощи (в течение трех месяцев).

В частности, используются критерии уязвимости, чтобы выплаты могли получить только те лица, которые больше всего в этом нуждаются. Средства можно будет направить на ключевые базовые потребности (жилье, продукты, медикаменты, одежда, отопление).

Заявители должны соответствовать таким социально-экономически показателям (один из):

неполные семьи с малолетними детьми или гражданами от 55 лет;

домохозяйства, которые возглавляют лица старше 55 лет;

семьи с одинокими гражданами (от 55 лет), которые воспитывают детей;

домохозяйства с лицами с инвалидностью/хроническими болезнями;

размер дохода на одного человека в семье не выше 6,3 тыс. грн.

Сумма помощи и как подать заявку

Граждане получат по 3,6 тыс. грн на человека/в месяц. Помощь будут предоставлять три месяца, то есть один человек сможет получить 10,8 тыс. грн за все время. Сумму трехмесячной помощи одним траншем пришлют через банковский перевод или перевод Western Union на счет главы семьи.

10 февраля в г. Ахтырка регистрация состоится по телефону: 063 182 68 38.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 10 февраля 2026 (вторник), регистрация происходит по номеру телефона. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Переселенцам необходимо подготовить документ с подтверждением перемещения (не более чем полгода).

Какие еще выплаты могут оформить жители Сумщины

Жители Белопольской тергромады Сумской области могут предварительно зарегистрироваться в программе денежной поддержки от ОО "Ответственные граждане".

Такие выплаты предоставляют вместе с JERU (совместная инициатива международных организаций Welthungerhilfe и Concern Worldwide) при финподдержке МИД Германии. В ее рамках граждане смогут оформить до 4 тыс. долларов.

Денежную помощь можно потратить на развитие собственного дела.

Ранее мы рассказывали, что в двух областях жители могут подать заявки на финпомощь от Эстонии. В рамках программы можно получить гранты до 42 тыс. грн.

Еще писали, что БФ "Право на защиту" окажет поддержку жителям одного из городов Киевской области. Речь идет о сумме помощи в 10,8 тыс. грн за три месяца.