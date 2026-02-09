Виплати до 42 тис. грн — як отримати безробітним, віком від 50 років

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

До 23.59 9 лютого домогосподарства із Кіровоградської та Черкаської областей мають останній шанс подати заявку на грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців на започаткування чи відновлення економічної діяльності, що постраждала під час війни. Програма передбачає надання грантів до 42 тис. грн.

Детальніше про програму допомоги

Як зазначається, у двох регіонах доступна "Програми екстреної підтримки засобів до існування" від Естонської ради у справах біженців. Вона покликана налагодити надходження стабільних доходів родин у сільській місцевості, які постраждали внаслідок війни.

Відібраним домогосподарствам надують грошову допомогу від 29 тис. до 42 тис. грн на започаткування чи поновлення діяльності.

Подати заявки можуть родини, які належать хоча б до однієї з категорій вразливості:

Внутрішні переселенці; Домогосподарства з безробітними, яким понад 50+; Родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми; Домогосподарства, де є діти до 2-х років; Неповні родини з дітьми віком до 18-ти років; Домогосподарства, де є люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями; Родини, що складаються тільки з осіб похилого віку від 60 років; Домогосподарства, де всі члени є безробітними, віком 18-49 років.

Як подати заявку та список документів

Поточний етап подачі заявок у Черкаській та Кіровоградській областях завершується о 23:59 9 лютого 2026 року. Громадяни мають заповнити спеціальну анкету.

Разом із заявкою потрібно додати копії, скановані копії або фото-копії документів:

паспорта/документа, що підтверджує особу заявника та членів родини;

ідентифікаційний податковий номер(и);

довідки внутрішньо переміщеної особи (якщо є);

документи, де підтверджується соціально-економічна вразливість родини;

надати згоду на обробку, зберігання та використання персональної інформації.

Передбачатимуться такі етапи відбору:

перевірка відповідності заявки вимогам програми;

оцінка заявки (критерії: спроможність реалізації обраного виду діяльності та мотивація, актуальність економічної діяльності);

відбір заявок;

перевірковий етап (з кожним заявником будуть проведені співбесіди).

"Після підтвердження заявки для отримання гранту, відібрані заявники повинні будуть підписати грантову угоду з відокремленим представництвом неурядової організації Естонська рада у справах біженців в Україні. У разі відмови у підписанні угоди відібраним заявником, грант не надається. Грантоодержувачі зобов'язані вести господарську діяльність відповідно до поданих заявок та відповідно до законодавства України", — додали організатори.

