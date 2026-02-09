Виплати для переселенців та біженців у 10,8 тис. грн — де відкриють реєстрацію

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У вівторок, 10 лютого, благодійний фонд "Право на захист" відкриє реєстрацію для участі у програмі грошової допомоги УВКБ ООН в одному з міст у Київській області. Подати заявки зможуть вразливі групи громадян.

Про це повідомляє пресслужба організації в Telegram, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто і де може отримати грошову допомогу

Долучитися до програми грошової допомоги від УВКБ ООН за допомогою благодійного фонду "Право на захист" можуть жителі міста Бородянка Київської області. Йдеться про надання виплат у розмірі 10,8 тис. грн. Звертатися до пунктів збору даних можна, якщо родина:

Вважається внутрішньо-переміщеною протягом останніх шести місяців з часу виїзду через воєнні дії, якщо не отримувала допомогу раніше протягом попередніх трьох місяців; Повернулася на своє постійне місце проживання (як у межах України, так і з-за кордону) після вимушеного переміщення через воєнні дії, не мала допомоги від інших організацій за останні три місяці;

Необхідно мати одну з вразливостей для права на допомогу:

у родині є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або кількома неповнолітніми дітьми або громадянами похилого віку (55 років і вище);

родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або є одна дитина чи кілька дітей віком до 18 років;

у родині є особи з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні хвороби.

Заявники повинні також відповідати соціально-економічним вимогам та мати місячний дохід не вище 6,32 тис. грн на одного члена родини.

Місце збору заявок та необхідні документи

Громадяни можуть звертатися для реєстрації на грошову допомогу у місті Бородянка за адресою: провулок Жиліна 1а (Модульне містечко, 2 модуль) у вівторок, 10 лютого (11:00 — 16:00) у порядку живої черги.

Необхідно підготувати такі документи для надання в пункті збору даних:

паспорт:

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (якщо є);

свідоцтво про народження дітей;

реквізити рахунку в банку;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги);

номер телефону.

"Обов'язковою є присутність всіх членів домогосподарства на пункті реєстрації з оригіналами особистих документів. Виключення: діти віком до двох років, маломобільні люди (з можливістю підключення по відеозв'язку)", — додали організатори.

Раніше ми розповідали, що в лютому відкрили реєстрацію на гранти від Товариства Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати 144 тис. грн.

Також повідомлялося, що взимку Спілка Робочих Самаритян Німеччини надасть грошову допомогу у 10,8 тис. грн. Кошти отримають вразливі категорії громадян.