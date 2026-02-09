Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від УВКБ ООН — де ще стартує реєстрація

Грошова допомога від УВКБ ООН — де ще стартує реєстрація

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 08:00
Виплати для переселенців та біженців у 10,8 тис. грн — де відкриють реєстрацію
Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У вівторок, 10 лютого, благодійний фонд "Право на захист" відкриє реєстрацію для участі у програмі грошової допомоги УВКБ ООН в одному з міст у Київській області. Подати заявки зможуть вразливі групи громадян.

Про це повідомляє пресслужба організації в Telegram, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто і де може отримати грошову допомогу 

Долучитися до програми грошової допомоги від УВКБ ООН за допомогою благодійного фонду "Право на захист" можуть жителі міста Бородянка Київської області. Йдеться про надання виплат у розмірі 10,8 тис. грн. Звертатися до пунктів збору даних можна, якщо родина:

  1. Вважається внутрішньо-переміщеною протягом останніх шести місяців з часу виїзду через воєнні дії, якщо не отримувала допомогу раніше протягом попередніх трьох місяців;
  2. Повернулася на своє постійне місце проживання (як у межах України, так і з-за кордону) після вимушеного переміщення через воєнні дії, не мала допомоги від інших організацій за останні три місяці;

Необхідно мати одну з вразливостей для права на допомогу:

  • у родині є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або кількома неповнолітніми дітьми або громадянами похилого віку (55 років і вище);
  • родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років) або є одна дитина чи кілька дітей віком до 18 років;
  • у родині є особи з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні хвороби. 

Заявники повинні також відповідати соціально-економічним вимогам та мати місячний дохід не вище 6,32 тис. грн на одного члена родини.

Місце збору заявок та необхідні документи

Громадяни можуть звертатися для реєстрації на грошову допомогу у місті Бородянка за адресою: провулок Жиліна 1а (Модульне містечко, 2 модуль) у вівторок, 10 лютого (11:00 — 16:00) у порядку живої черги.

Необхідно підготувати такі документи для надання в пункті збору даних:

  • паспорт:
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (якщо є);
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити рахунку в банку;
  • документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги);
  • номер телефону.

"Обов'язковою є присутність всіх членів домогосподарства на пункті реєстрації з оригіналами особистих документів. Виключення: діти віком до двох років, маломобільні люди (з можливістю підключення по відеозв'язку)", — додали організатори.

Раніше ми розповідали, що в лютому відкрили реєстрацію на гранти від Товариства Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати 144 тис. грн. 

Також повідомлялося, що взимку Спілка Робочих Самаритян Німеччини надасть грошову допомогу у 10,8 тис. грн. Кошти отримають вразливі категорії громадян.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації