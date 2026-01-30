Виплата допомоги у лютому — які державні та міжнародні програми доступні в Україні

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року в Україні громадяни вразливих категорій зможуть отримати грошову допомогу від держави та міжнародних організацій. Зокрема, на виплати зможуть претендувати внутрішньо переміщені особи (ВПО), пенсіонери, малозабезпечені та багатодітні родини.

Про це свідчить офіційна інформація міжнародних організацій та Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Грошова допомога від держави у лютому

Наступного місяця продовжиться надання допомоги на проживання ВПО. У 2026 році змінився граничний розмір доходу для такої підтримки. Оскільки розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 грн, то допомога на проживання продовжилась на наступний період виключно за умови, що загальний дохід на одного отримувача в родині не перевищує 10 380 грн (2 595 грн х 4).

Також надалі працюватиме програма з надання базової допомоги громадянам на шість місяців з автоматичним продовженням виплати. На неї зможуть претендувати зокрема малозабезпечені сім'ї, одинокі матері чи батьки, багатодітні родини.

Допомога від міжнародних організацій у лютому

Виплати від Естонської ради у справах біженців

Громадяни у деяких регіонах (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська область) зможуть взяти участь у "Програмі екстреної підтримки засобів до існування". Вона передбачає надання допомоги вразливим домогосподарствам, які постраждали через війну.

Розмір допомоги сягає 42 тис. грн на домогосподарство. Спрямувати гроші можна на відкриття або відновлення власної справи. Зокрема, у Дніпропетровській області подати заявку можна до 1 лютого, а у Кіровоградській — до 9 лютого.

Фінансова допомога від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ надає підтримку за минулорічними списками родинам із дітьми взимку. Охоплює кілька прифронтових регіонів. Зокрема, кошти у січні нарахували для понад 54 тисяч українських сімей. Цьогоріч програму розширили завдяки підтримці США. Розмір виплат становить близько 20 тис. грн.

Виплати від УВКБ ООН

Також у лютому 2026 року підтримка буде доступна від УВКБ ООН. Кошти зможуть отримати такі категорії громадян: сім'ї з пошкодженим або непридатним житлом, домогосподарства без доходів, українці після евакуації чи обстрілів. Розмір допомоги становить близько 10,8 тис. грн.

Підтримка від Червоного Хреста

Окрім того, допомогу надають для вразливих категорій у деяких регіонах від Червоного Хреста: у Харківському, Херсонському, Донецькому, Запорізькому.

Також жінкам доступна можливість отримати гранти за програмою "REDpreneur Women" від Українського Червоного Хреста. За підсумком навчання учасницям нададуть на власну справу до 7 тис. євро. Подавати заявки можна до 12 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що БО "Щедрик" може надати грантову підтримку до 1,5 тис. доларів. Виплати доступні в одному з прифронтових регіонів.

Також до 8 лютого в одній з областей громадяни можуть отримати бізнес-грант на сільське господарство. Програма передбачає надання виплат до 185 тис. грн.