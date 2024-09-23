Ціни у 2024 році — на ринку злетів у вартості виноград

Грона винограду у руках. Фото: agro-market

В Україні у 2024 році суттєво зріс у вартості темний та білий виноград. Порівняно з вереснем минулого року кілограм популярної осінньої ягоди подорожчав на понад третину.

Про це повідомляє видання AgroTimes.

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Як змінились ціни на виноград у 2024 році

Як зазначають аналітики, у вересні 2023 року темний виноград на гуртовому ринку "Шувар" у Львові коштував на 31% дешевше, а білий — на майже 38%.

Зараз і темний, і білий виноград у середньому продають за 85 грн/кг. Тоді як торік темні сорти продавали за 65 грн/кг, а білі — за 53 грн/кг.

У відділі маркетингу ринку пояснили, що ціни на виноград цього року істотно зросли проти минулого через кілька факторів. Зокрема, негативно вплинули на врожайність наслідки посухи у попередні роки, була більш слабшою закладка врожаю. Також війна та проблеми з логістикою ускладнили як виробництво, так і постачання. Особливо йдеться про південні регіони, такі як Одеська, Запорізька та Херсонська області, які вважаються основними виробниками винограду в країні.

Загалом регіони постачань змінились через воєнні дії. Скоротилося постачання з Бессарабії та півдня країни, натомість зріс показник західних регіонів, таких як Прикарпаття та Закарпаття, де активно вирощують виноград та є великий потенціал для розвитку.

Експерти прогнозують, що до кінця збирання врожаю є ймовірність незначного падіння цін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців попередили про можливе подорожчання хліба. Пекарі продовжують фіксувати падіння рентабельності виробництва.

Також ми писали, що на гуртовому ринку дорожчають деякі овочі. Найбільше зросла у вартості білокачанна капуста.