Цены в 2024 году — на рынке взлетел в стоимости виноград

Гроздь винограда в руках. Фото: agro-market

В Украине в 2024 году существенно вырос в цене темный и белый виноград. По сравнению с сентябрем прошлого года килограмм популярной осенней ягоды подорожал более чем на треть.

Об этом сообщает издание AgroTimes.

Читайте также:

Как изменились цены на виноград в 2024 году

Как отмечают аналитики, в сентябре 2023 года темный виноград на оптовом рынке "Шувар" во Львове стоил на 31% дешевле, а белый — почти на 38%.

Сейчас и темный, и белый виноград в среднем продают за 85 грн/кг. В прошлом году темные сорта продавали за 65 грн/кг, а белые — за 53 грн/кг.

В отделе маркетинга рынка объяснили, что цены на виноград в этом году существенно выросли против прошлого из-за нескольких факторов. В частности, негативно повлияли на урожайность последствия засухи в предыдущие годы, была слабее закладка урожая. Также война и проблемы с логистикой усложнили как производство, так и поставки. Особенно речь идет о южных регионах, таких как Одесская, Запорожская и Херсонская области, которые считаются основными производителями винограда в стране.

В целом регионы поставок изменились из-за военных действий. Сократились поставки из Бессарабии и юга страны, но вырос показатель западных регионов, таких как Прикарпатье и Закарпатье, где активно выращивают виноград и есть большой потенциал для развития.

Эксперты прогнозируют, что до конца уборки урожая есть вероятность незначительного падения цен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев предупредили о возможном подорожании хлеба. Пекари продолжают фиксировать падение рентабельности производства.

Также мы писали, что на оптовом рынке дорожают некоторые овощи. Больше всего выросла в стоимости белокочанная капуста.