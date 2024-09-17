Ціни у вересні 2024 року — на ринку різко подорожчала частина овочів

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На гуртовому ринку України за останній тиждень подорожчала низка овочів. Найбільше зросла в ціні білокачанна капуста.

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

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Як зазначають аналітики, за останній тиждень різко підвищилась у вартості білокачанна капуста — до 22 — 23 грн/кг, а було 15 — 18 грн/кг.

Також дорожче, ніж тижнем раніше, продавали фермери моркву — до 12 — 13 грн/кг, а було 10 — 12 грн/кг.

Зросли ціни також на буряк до 12 — 13 грн/кг, раніше продавали за 9 — 10 грн/кг.

Водночас, зростання пропозиції ріпчастої цибулі змушувало продавців опускати ціни до 10 — 13 грн/кг, а до цього реалізували за 12 — 13 грн/кг.

Щодо картоплі, то після подорожчання попереднього тижня ціни почали знижуватися — до 10 — 13 грн/кг, а було 12 — 15 грн/кг.

Збільшення попиту на тлі скорочення пропозиції призвело до зростання вартості огірків. Продавали за 45 — 50 грн/кг, тоді як раніше було 30 — 40 грн/кг.

Позитивний ціновий тренд також спостерігався на ринку томату 20 — 45 грн/кг, було 15 — 30 грн/кг. Також зросла вартість солодкого перцю — до 35 — 50 грн/кг з 30 — 45 грн/кг.

Окрім того, кабачок і баклажан подорожчали, а пекінська капуста подешевшала, знизились ціни на гострий перець. Учасники підвищили ціни на зелену цибулю і кріп, а рукола і салат подешевшали.

Динаміка цін. Джерело: east-fruit

Що ще варто знати

Нагадаємо, за попередній тиждень після тривалого зниження різко зросли в ціні тепличні огірки. Виробники підвищили вартість одразу на 35%.

Раніше ми писали, що у Міністерстві аграрної політики спрогнозували, яких чекати цін восени поточного року на ключові продукти харчування. Йдеться про можливе коливання вартості свинини, м'яса птиці, яєць та молока.