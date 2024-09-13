Ціни у 2024 році — в Україні стрімко дорожчають огірки

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському гуртовому ринку за останній тиждень після тривалого зниження різко зросли в ціні тепличні огірки. Виробники підвищили вартість одразу на 35%.

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

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Як змінились ціни на тепличні огірки

За цими даними, зараз тепличні комбінати відвантажують огірки у гурті по 45-60 грн/кг або 0,31-0,52/кг. Вартість в середньому на 35% вища, ніж було наприкінці минулого тижня.

Джерело: EastFruit

Аналітики констатують, що цьогорічні тепличні огірки на українському ринку надходять до продажу за найвищими, щонайменше, за останні сім років цінами.

Зокрема, у 2024 році тепличні огірки в господарствах коштують в середньому удвічі дорожче, ніж у 2023 році. При цьому фермери допускають продовження тенденції з подорожчання у цьому сегменті.

Як наголошують виробники, різкий стрибок цін викликаний, передусім, підвищеним попитом через скорочення пропозиції під кінець сезону.

Оператори ринку наголошують, що у вересні досить обмежена пропозиція огірків на ринку через падіння середньодобових температур.

Ціни на огірки у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у магазинах у вересні в середньому огірки продають за 75,79 грн, а тиждень тому коштували 57,99 грн/кг. У серпні огірки продавали за 65,20 грн/кг.

Ціни. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці літа 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася, досягнувши 7,5% у річному вимірі порівняно з 5,4% у липні. Експерти прогнозують подальше зростання цін на продукти.

Також ми писали, що в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.