Цены на виноград выросли: сколько стоит килограмм и что будет дальше

Виноград на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменились цены на виноград. В начале октября средняя стоимость килограмма составляет 155,50 грн, хотя в сентябре цена колебалась в широком диапазоне. В дальнейшем ситуация может измениться из-за завершения сезона украинского винограда и сокращения предложения на рынке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Сколько стоит виноград в октябре

По данным Минфина, по состоянию на 2 октября средняя цена винограда составляла 155,50 грн за килограмм. Эта стоимость была зафиксирована в сети Megamarket.

Для сравнения: средняя цена в сентябре составляла 147,49 грн/кг. Таким образом, в начале октября виноград стоит примерно на 8 грн дороже, чем средний показатель предыдущего месяца.

В то же время в течение сентября цены заметно менялись. В начале месяца килограмм в среднем стоил 152,77 грн, 7 сентября цена поднималась до 163,50 грн, а 17 сентября падала до 124,25 грн. В конце месяца цена снова выросла — 29 сентября Минфин фиксировал 160 грн/кг.

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То есть покупателям следует учитывать, что фактическая стоимость винограда зависит от магазина, сорта и партии, а средний показатель может меняться довольно быстро.

Как менялись цены в течение 2026 года

Виноград в этом году уже пережил значительное сезонное подешевение. По данным Минфина, в феврале средняя цена составляла 294,61 грн/кг, в марте — 291,27 грн, в апреле — 295,26 грн. В мае она снизилась до 279,44 грн, в июне — до 269,78 грн, а в июле — до 221,41 грн.

Наибольшее падение произошло летом, когда на рынке начал появляться новый урожай. В августе средняя цена снизилась до 147,49 грн/кг, а в сентябре составляла примерно столько же — 147,49 грн/кг.

Таким образом, по сравнению с весенним максимумом виноград в сентябре стоил примерно в два раза дешевле. Для покупателя это означает, что начало осени остается одним из периодов, когда ягоду можно приобрести значительно дешевле, чем зимой.

Что будет с ценами на виноград дальше

Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, как быстро завершится сезон украинского винограда и каким будет предложение в магазинах. Октябрь еще приходится на период сбора поздних сортов, однако по мере завершения сезона доля местной продукции будет сокращаться.

На цены также будут влиять затраты производителей. По словам руководителя компании "ВИН’С" Татьяны Шмаглюченко, несмотря на подорожание удобрений, средств защиты растений, топлива и логистики, отпускные цены на виноград в течение последнего года почти не изменились. При этом производители отмечают, что их рентабельность снизилась.

Есть и сезонный фактор. Данные Минфина показывают, что зимой виноград традиционно стоит дороже: средняя цена в декабре 2025 года составляла 245,13 грн/кг, а в январе 2026 года — 272,73 грн/кг. Поэтому, если сезонная тенденция сохранится, после осеннего периода относительно доступных цен виноград может снова начать дорожать.

В то же время говорить о конкретной будущей цене пока рано. На конечную стоимость будут влиять урожай, остатки украинской продукции, импорт, логистические расходы и спрос.

Что это означает для покупателей

Если семья планирует покупать виноград регулярно, октябрь может оставаться более выгодным периодом, чем зимние месяцы. Сейчас по средней цене Минфина килограмм стоит 155,50 грн, тогда как зимние показатели 2025–2026 годов были значительно выше.

Например, покупка 2 кг винограда по нынешней средней цене обойдется примерно в 311 грн. Если цена впоследствии приблизится к отметке 245 грн/кг, аналогичная покупка будет стоить уже около 490 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как за год изменились цены на грецкие орехи. Стоимость очищенных орехов выросла примерно вдвое — до 400 грн за килограмм. На цену повлияли более слабый урожай прошлого сезона и весенние заморозки.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре подешевели отдельные базовые овощи. Средняя цена условной корзины из картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы составляла около 97 грн. По сравнению с августом такой набор подешевел примерно на 22 грн.